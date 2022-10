Vive el terror con el maratón de Vampiros de Lo Que La Gente Cuenta.

Cuando el ultimo rayo del sol abandona el horizonte de las entrañas de la oscuridad aparecen ellos, criaturas que han sobrevivido por siglos, que se confunden entre nosotros, dicen que alguna vez fueron humanos pero su humanidad se ha desvanecido ante su necesidad de alimentarse del elixir que los vuelve importantes: la sangre humana.

Una casa aparentemente abandonada es vigilada por un vecino, pero cuando llegan nuevos vecinos todo se saldrá de control pues tendrán que ver si aceptan la advertencia o si continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero las misteriosas desapariciones continúan, y todo es por culpa de la sed de sangre que carcome a Plinio, quien no se detendrá hasta saciar su sed de sangre por completo. Descubre los terroríficos hechos que sucederán con este vampiro con el primer capítulo de la miniserie de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta |Especial Vampiros 01: Plinio.

Mantener a tres hijos no es una cosa fácil y Míriam lo sabe a la perfección, por eso tendrá que adentrarse en una nueva ciudad para encontrar un nuevo trabajo, pero los peligros son muchos, sin embargo, hay uno en específico en el que nadie piensa, en las criaturas que no son de este mundo y deberá enfrentarse un ente como ningun otro: Malkav, el terrible vampiro que piensa que ella es su cena. Vive minutos aterradores con el segundo capítulo de la miniserie de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Vampiros 02: Malkav.

Una fiesta es el escenario perfecto para atraer a adolescentes inocentes que se creen lo suficientemente grandes como para pasar una noche sin supervición, pero ese escenario no sólo será perfecto para aquellos que quieren divertirse, sino también para las criaturas que están hambrientas por disfrutar de una buena presa, una presa que muera de miedo pero que no pueda escapar de sus garras. No será la típica fiesta, será algo más, así que prepárate para vivir tensos momentos con el tercer episodio de la miniserie de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Vampiros 03: Los Otros.

Las historias por fin se unen, esta familia tendrá que contarse sus propias experiencias para llegar a la misma conclusión: tienen que huír de ahí o su vida correrá un terrible peligro, porque los vampiros no olvidan y el tiempo no favorecerá a aquellos que son mortales, sino a quienes están listos para sacar sus colmillos y disfrutar de ese elixir que les da vida: la sangre. El reloj está corriendo, adéntrate en el capítulo final de la miniserie de Lo Que La Gente Cuenta.

Lo Que La Gente Cuenta | Especial Vampiros 04: Festín.

