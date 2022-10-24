TEST | ¿Enfrentarte a una horda zombie o a un ejército de vampiros?

Correr será tu única opción para sobrevivir y esconderse no servirá de mucho a la hora de enfrentarse a los zombies o a los vampiros, llegó la hora de saber tu destino...

Ahora sabes la verdad, así que más vale que te prepares bien para que puedas sobrevivir y no perderte Lo Que La Gente Cuenta, especial de vampiros y especial de zombies, solo por el canal correcto: Azteca 7.

