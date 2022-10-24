Los mejores tips para pelear contra una manada de vampiros.

Este lunes 24 de octubre no te pierdas el inicio de la miniserie de 4 capítulos que Lo Que La Gente Cuenta trae para ti con su especial de vampiros. La cita es a las 7:30 p.m solo por la pantalla de Azteca 7.

Y hablando de vampiros, tengo para ti una guía rápida y definitiva que resume de manera efectiva las múltiples formas en las que puedes protegerte contra un ataque vampírico.

Si bien, los vampiros son seres mitológicos, no está por demás saber cómo podrías defenderte ante una amenaza letal como enfrentarte a una manada de vampiros. Para comenzar, creo que es importante recalcar la importancia de estos seres en la historia de la humanidad. Múltiples películas se han estrenado durante años tratando de contar la peligrosidad de los vampiros, pero, ¿quién nos ha dicho concretamente cómo defendernos de ellos? Con base en todos los filmes e investigaciones que hice, aquí te diré qué acciones emprender ante un ataque así.



Ajo: el ajo ha sido una de las armas que más nos han inculcado como protección contra un vampiro. Aunque el ajo no mataría a un vampiro, sirve para ahuyentarlos debido a que por su fuerte olfato, este elemento evita que se te acerquen.

Agua bendita o algún objeto sagrado o religioso: el truco con cualquiera de los objetos religiosos que pretendas usar, es que además de estar bendecidos, debes usarlos con toda la fe que puedas.

La plata y la madera: estos materiales serán tus mejores aliados para combatir vampiros. Las armas hechas de estos dos elementos pueden servir como arma de protección o erradicación, la diferencia entre una y otra es que si quieres matar a un vampiro, debes de clavar la madera o plata directo en el corazón.

La luz: otra de las armas que pueden ser o no mortales para un vampiro es la luz, ya sea generada artificial o naturalmente. Es bien sabido que la luz del sol es letal para los vampiros ya que puede desintegrarlos al instante y terminar con ellos definitivamente, pero también una luz artificial como la de una lámpara (en tanto sea lo suficientemente fuerte) bastaría para lastimar a tal ser.

Objetos filosos: ¡ya casi! Estás a un paso de acabar por completo con ellos, pero antes, es importante que el cuerpo quede cortado en partes, lo usual y recomendado es hacerlo por las extremidades.

El fuego: ya que pudiste terminar con aquellos no-vivos, la jugada final debe de ser quemar la cabeza y/o el cuerpo entero.

¡Listooooo! Estás preparado para ser el mejor cazador de vampiros que el mundo conocerá, ¿listo para no morir en el intento? La verdad espero que jamás tengas que usar esta guía, pero por si acaso… ¡Nunca está de más!

No te pierdas la miniserie de Lo Que La Gente Cuenta: especial de vampiros solo por Azteca 7, el canal correcto.