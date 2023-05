¡Vive un fin de semana increíble y llévate una pantalla!

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: DGRTC/0239/2023

¡El canal correcto no para con las sorpresas! Prepárate para que puedas disfrutar de los mejores estrenos, pues Azteca 7 tiene para ti una Smart TV para que no tengas más excusas y no te pierdas nada de la programación.

¿Cómo participar?

Todo lo que tienes que hacer para estar concursando por una pantalla es lo siguiente:

1. Tómate una foto donde demuestres cómo vives un fin sin fin, poderoso y absurdamente alocado.

2. Sube la foto al formulario de la APP de TV Azteca En Vivo.

3. Responde correctamente la pregunta del formulario, y ¡listo!, estarás participando.

Las primeras 3 personas en enviar la foto y contestar correctamente serán las posibles ganadoras, además, recuerda que la dinámica se abrirá este viernes 28 de abril y cerrará el 1 de mayo.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Cada participante deberá ser registrado en la APP TV Azteca En Vivo.

c) Los participantes tendrán que subir la fotografía a más tardar el 1 de mayo.





d) Cada participante tiene que responder correctamente la pregunta que aparecerá en el formulario.

e) Las primeras 3 personas en subir la foto y contestar correctamente la pregunta serán seleccionadas como posibles ganadoras.

f) Solo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

g) Podrás participar siempre y cuando no hayas ganado en estos últimos 6 meses.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

El martes 2 de mayo se elegirán a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Ya completado el proceso, los ganadores serán anunciados el 3 de mayo en las redes sociales de Azteca 7 (@aztecasiete).

3. INCENTIVO

1 Smart TV para cada uno de los 3 ganadores

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega del incentivo.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en: https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine, haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.