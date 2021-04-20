Will Smith: Las mejores películas del actor, mismas que lo convirtieron en una leyenda del cine.

Will Smith es una leyenda del cine, gracias a las películas en las que ha participado y que se han convertido en un rotundo éxito en las taquillas.

'The Pursuit of Happyness' (2006)

Se trata de una película navideña basada en una historia en la que el vendedor desempleado Chris Gardner lucha como un padre soltero y sin hogar en San Francisco, California, para sobrevivir y mejorar la vida de su hijo de 5 años. Smith obtuvo su segunda nominación al premio Óscar como mejor actor gracias a esta cinta.

'I, Robot' (2004)

Esta cinta narra la historia de un policía que no cree en la tecnología. Cuando un rebelde robot humanoide parece haber cometido un asesinato, Spooner confronta su miedo a la tecnología mientras elimina a los sospechosos.

'Enemy of the State' (1998)

En esta película Smith interpreta a un inocente común, involucrado en un complot corrupto del Gobierno, por lo que debe tomar medidas extraordinarias para liberarse a sí mismo y a su familia.

'I Am Legend' (2007)

Aquí el actor da vida a un científico que debe luchar contra una superbacteria que lo ha dejado como el último hombre sano de la Tierra, rodeado de víctimas infectadas. Este film es bien conocido por las escenas en las que el sobreviviente camina por calles de Manhattan con su perro como su único compañero.

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'Bad Boys for Life' (2020)

Para esta cinta, Will participa como uno de los dos impulsivos amigos policías de Miami. La pareja combina bromas, peleas y acción explosiva llenas de diversión, pero poca madurez y eso es justo lo que hace reír.

'Ali' (2001)

Con esta película, Smith obtuvo una nominación al mejor actor en el Oscar con su interpretación del boxeador Muhammad Ali en el drama deportivo de Michael Mann. Aquí personifica desde los golpes, hasta su lucha por los derechos civiles.

'Bad Boys' (1995)

Para esta película, Smith trabaja con Martin Lawrence como dos detectives del Departamento de Policía de Miami que tienen una gran química. Juntos, brillan en esta comedia de acción rápida y acrobática extremadamente divertida y versátil.

'Independence Day' (1996)

En este film con extraterrestres atacando el planeta Tierra, el aviador debe proteger a su familia, al presidente (Bill Pullman, de 66 años), a Estados Unidos y al mundo, aunque como era de esperarse, los humanos no se dejan vencer por los ovnis.

'Six Degrees of Separation' (1993)

Aquí Smith da vida a 'Paul', el encantador estafador en el centro de la adaptación teatral del dramaturgo John Guare; ahí, el sujeto engaña a un grupo de neoyorquinos privilegiados al afirmar ser el hijo de Sidney Poitier.

'Men in Black' (1997)

Cómo no incluir en esta lista el súper éxito de taquilla en el que Will interpreta a un engreído agente del Gobierno que caza alienígenas junto a Tommy Lee Jones, de 73 años.

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