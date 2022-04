Will Smith responde a sanción de 10 años de la Academia.

La esperada sanción tras los hechos ocurridos en los premios Oscar 2022 ha llegado, pues la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que suspenderán a Will Smith de asistir o participar en cualquier evento tanto presencial como virtual durante un período de 10 años.

El castigo contra el cómico, rapero y productor es en consecuencia del golpe que le dio al actor y comediante, Chris Rock, en la edición pasada de los Premios Oscar.

“Por un período de 10 años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, fue la decisión que informaron tanto el presidente de La Academia como la consejera delegada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Qué respondió Will Smith a La Academia?

Ante la determinación, el ganador del Oscar a Mejor Actor respondió que asume la sanción: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”, a través de sus representantes para Pagesix.

Cabe mencionar que días atrás, a través de su Instagram, Smith presentó su renuncia voluntaria a la Academia, la cual fue aceptada; de igual manera ofreció disculpas por su mal comportamiento: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”..



