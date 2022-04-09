Will Smith responde a sanción de 10 años de la Academia.
Ante la polémica actitud de Will Smith en los Premios Oscar, la Academia optó por vetarlo durante los próximos 10 años.
La esperada sanción tras los hechos ocurridos en los premios Oscar 2022 ha llegado, pues la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que suspenderán a Will Smith de asistir o participar en cualquier evento tanto presencial como virtual durante un período de 10 años.
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El castigo contra el cómico, rapero y productor es en consecuencia del golpe que le dio al actor y comediante, Chris Rock, en la edición pasada de los Premios Oscar.
"Por un período de 10 años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual", fue la decisión que informaron tanto el presidente de La Academia como la consejera delegada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
¿Qué respondió Will Smith a La Academia?
Ante la determinación, el ganador del Oscar a Mejor Actor respondió que asume la sanción: "Acepto y respeto la decisión de la Academia", a través de sus representantes para Pagesix.
Cabe mencionar que días atrás, a través de su Instagram, Smith presentó su renuncia voluntaria a la Academia, la cual fue aceptada; de igual manera ofreció disculpas por su mal comportamiento: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”..
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