007: First Light; ¿cuándo sale el nuevo videojuego de James Bond y cuál será su costo?

Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más esperados no solo de este mes, sino del año en su totalidad. James Bond vuelve a este mundo a través de 007: First Light, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cuándo sale a la venta y cuál será su costo al público.

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El nuevo videojuego de James Bond ha sido desarrollado por IO Interactive y, sin duda, es uno de los más interesantes que saldrán durante este año gracias al regreso de este personaje, mismo que intentará hacer de 007: First Light un título realmente rentable para todas las consolas.

¿Cuándo sale a la venta James Bond 007: First Light?

Lo primero que tienes que saber es que el nuevo videojuego de James Bond se llegó a colocar como uno de los más esperados de este primer semestre del año. Bajo este contexto, su fecha de lanzamiento está programada para el próximo miércoles 27 de mayo; es decir, en menos de un mes.

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Primeras impresiones de 007 First Light 🔥🔥



▫️ Medios lo califican como un fuerte candidato a GOTY 2026

▫️ Destacan su fidelidad a James Bond y el gran trabajo de IO Interactive.

▫️ Descrito como una mezcla de Hitman + Uncharted con combate estilo de Batman Arkham.

▫️ Misiones… pic.twitter.com/HN96vWwmyY — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) April 30, 2026

Otro punto a interesar es que, a diferencia de lo que ocurre con otros títulos, 007: First Light estará disponible no solo para la PlayStation 5 y sus plataformas online, sino que también los amantes de la PC y la Xbox Series X|S podrán disfrutarlo, siendo la Nintendo Switch 2 la única que queda fuera de este ámbito, al menos, en su lanzamiento.

Una de las razones por las cuales este videojuego ha generado mucha expectativa deriva de la exploración que tendrá en los orígenes de James Bond a través de una historia original, y si bien este tuvo un retraso (supuestamente saldría en marzo), la realidad es que ni siquiera esta situación ha impedido que miles de usuarios estén listos para su arribo.

¿Cuánto costará James Bond 007: First Light?

Al ser este uno de los videojuegos más esperados del año, era de esperarse que su costo fuera elevado respecto al promedio. Ante ello, se espera que James Bond 007: First Light cuente con un precio de 70 dólares; es decir, entre 1,679 y 1,799 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.