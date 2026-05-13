¿Por qué se retrasó 007: First Light para la Nintendo Switch 2?

Mayo del 2026 traerá consigo la llegada de 007: First Light, uno de los videojuegos más importantes de este año considerando la importancia que James Bond tiene en la actualidad. Ante ello, ¿te has preguntado cuál es la razón detrás de su retraso en la Nintendo Switch 2?

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Como sabes, la llegada de James Bond 007: First Light está programada para el 27 de mayo del 2026 a través de distintas consolas de videojuegos, entre las que destacan la PlayStation 5, la Xbox Series X | S, la PS 5 Pro y la PC. Entonces, ¿por qué no estará disponible en la Nintendo Switch 2?

¿Por qué 007: First Light se retrasó en la Nintendo Switch 2?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, la nueva saga de videojuegos protagonizada por el agente James Bond llegará a la Nintendo Switch 2 hasta finales de verano y no en mayo de este año, lo cual sugiere un retraso importante para sus millones de seguidores.

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🔥🎮 007 First Light por fin bajó sus absurdos requisitos de 32GB de RAM a 16GB, pero IO Interactive confirma que el juego no dispondrá de Path Tracing y Trazado de Rayos hasta verano.… pic.twitter.com/akCA5W3cK8 — Legión Looterana (@LegionLooterana) May 11, 2026

Hakan Abrak, quien funge como el CEO de IO Interactive (agencia que creó el videojuego de James Bond), explicó que la razón de su retraso en esta consola deriva del deseo de la organización por garantizar un nivel de calidad que supere los límites de la perfección para sus usuarios.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que 007: First Light sufre un retraso, pues en principio estaba programado para marzo de este año. Ante ello, se sabe que el equipo de Nintendo necesita un periodo de tiempo más prolongado para optimizar esta versión y hacerla mejor a la pasada.

¿En qué fecha saldrá 007: First Light para la Nintendo Switch 2?

Si bien se sabe que el nuevo videojuego de James Bond podría llegar a finales de verano a la Nintendo Switch 2, hasta el momento la consola no ha confirmado una fecha exacta para su arribo, por lo que en siguientes semanas podría haber más información al respecto.