Los 10 mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, según la IA

El listado de los 10 mejores futbolistas mexicanos en la actualidad, elaborado por inteligencia artificial, está encabezado por Santiago Gimenez, seguido por Edson Alvarez y Raúl Jiménez, quien marcó un golazo en la final de la Copa Oro 2025 . Esta selección fue realizada con base en rendimiento reciente, participación en competencias internacionales y valor en el mercado.

Además, se incluyeron otras variables de evaluación como regularidad en ligas europeas, número de convocatorias con la Selección Mexicana y estadísticas ofensivas o defensivas. El análisis de la IA, que también eligió a los mejores estadios de México , está basado en datos de plataformas como Transfermarkt y la API de ChatGPT, descartó nombres históricos para enfocarse solo en el presente competitivo.

Crédito: Mexsport Santiago Gimenez es el mejor futbolista mexicano en la actualidad, según la IA

¿Quiénes integran el ranking de futbolistas mexicanos con mejor rendimiento?

La lista está compuesta por jugadores que actualmente militan en Europa, la Liga BBVA MX o ligas de Estados Unidos. Santiago Gimenez ocupa la primera posición por sus cifras goleadoras en Países Bajos y ahora en Italia, su protagonismo con el combinado mexicano y su crecimiento sostenido desde 2022.

Edson Alvarez figura como segundo en el ranking, principalmente por su actualidad en el West Ham y sus contribuciones en la Copa Oro 2025, junto a Raúl Jiménez y su potencia goleadora en el Fulham. Guillermo Ochoa aparece en tercer lugar como uno de los porteros más constantes en selecciones mayores y con trayectoria sostenida en ligas extranjeras.

Erick Sánchez, Luis Chávez, Julián Araujo y Jorge Sánchez completan el bloque medio del top, todos con minutos internacionales recientes. César Montes y Johan Vásquez se posicionan en defensa, siendo titulares en clubes europeos. Uriel Antuna cierra la clasificación por sus estadísticas ofensivas en la Liga BBVA MX y su impacto en torneos oficiales.

¿Qué criterios se utilizaron para definir a los mejores futbolistas mexicanos hoy?

La herramienta de inteligencia artificial que ordenó a los futbolistas mexicanos se apoyó en variables como goles, asistencias, títulos recientes y minutos jugados. También se tomaron en cuenta factores como edad, proyección internacional y actividad con la Selección Nacional.

Los datos excluyeron a jugadores que no han sido convocados en los últimos dos años o que no mantienen regularidad en primera división. Entre los nombres que no aparecieron por estas razones se encuentran Andrés Guardado, Héctor Herrera y Jesús Corona, figuras históricas pero sin presencia reciente.

Los 10 mejores futbolistas mexicanos en 2025, según la IA

Santiago Gimenez – AC Milan Raúl Jiménez - Fulham Edson Alvarez – West Ham Guillermo Ochoa – AVS FS Hirving Lozano – San Diego FC Luis Chávez – Dinamo Moscú César Montes – Lokomotiv Moscú Orbelín Pineda – AEK Atenas Julián Quiñones – Al-Qadsiah FC Guillermo Martínez – Pumas

Los futbolistas mexicanos más valiosos en 2025, según Transfermarkt