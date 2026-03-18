Los 10 videojuegos que desaparecerán para siempre de la PlayStation Store

La PlayStation Store ha ganado mucha popularidad en los últimos meses gracias a la cantidad de títulos que ha presentado en beneficio de sus aficionados, los cuales cada día muestran más cariño hacia la plataforma pese a que, recientemente, se confirmó que 10 videojuegos desaparecerán para siempre.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Se trata de 10 videojuegos que se han vuelto icónicos de acuerdo con muchos expertos en la materia pero que, debido a que ya no son actuales, desaparecerán de la carpeta de la PlayStation Store para siempre en los próximos meses de acuerdo con IGN España. ¿Cuáles son?

¿Qué videojuegos desaparecerán para siempre de la PlayStation Store?

Ten en cuenta que estos videojuegos desaparecerán paulatinamente de la PlayStation Store en los próximos días, por lo que aún tienes tiempo para jugarlos antes de que se eliminen de la carpeta. Muchos de estos son clásicos, mismos que ya no podrás ver en los próximos meses.

The Undertaker estuvo a punto de golpear a un trabajador de la WWE; así lo reveló esta leyenda

Su valor en Cruz Azul se ha desplomado en los últimos meses y los fans lo quieren fuera del club

Uno de estos es The Finals, el cual tendrá un cierre de servidores este 18 de marzo. Otro ejemplo de lo anterior es WBSC eBaseball Power Pros, destinado a desaparecer de los servidores el 31 de marzo de forma similar a lo que ocurrirá con Zombie Army VR y WWE 2K24, quienes dirán adiós este mismo día.

En abril dirán adiós seis títulos más, mismos que son los siguientes: Jurassic Park Classic Games Collection (1 de abril), Tower of Fantasy (7 de abril), Genshin Impac (8 de abril), King of Meat (9 de abril), Granblue Fantasy Versus (21 de abril) y Vampire The Masquerade Bloodhunt (28 de abril).

¿Qué videojuegos “seguirán” durante más tiempo en la PlayStation?

Si bien todos estos videojuegos desaparecerán pronto de la PlayStation Store, vale decir que algunos de estos se mantendrán en la PS5, destacando títulos como The FInals, Genshin Impact y Tower of Fantasy, por lo que aún podrás disfrutar de estos videojuegos durante un tiempo más prolongado.