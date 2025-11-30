deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Los 13 consejos de expertos que todos los hombres necesitan para bajar de peso

Si quieres estar en forma y mantener tu físico ideal, sigue estas claves que van desde buenos hábitos hasta una correcta alimentación en tu día a día

bajar de peso en el gimnasio
Archivo TV Azteca
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

Bajar de peso es uno de los objetivos más comunes entre los hombres, pero también uno de los que más frustración genera cuando no se logra de manera sostenida. La clave, según coinciden diversos nutricionistas y entrenadores, no está en las dietas extremas ni en los entrenamientos excesivos, sino en adoptar hábitos realistas y fáciles de mantener a largo plazo.

Medios especializados como Healthline, Mayo Clinic y Men’s Health destacan que las transformaciones verdaderas se construyen sobre constancia, buena alimentación, actividad física adecuada y descanso de calidad. Además, el descenso de peso no es solo una cuestión estética, sino que también influye directamente en la salud cardiovascular, la energía diaria, el estado de ánimo y el rendimiento deportivo.

Gimnasio
Gimnasio

Los 13 consejos para bajar de peso y mantenerte en forma

Antes de pasar a cada recomendación, vale recordar que ningún consejo funciona si se busca un resultado inmediato. Los especialistas de Mayo Clinic subrayan que la pérdida de peso sostenible ocurre cuando se integran pequeños hábitos diarios que, en conjunto, generan un déficit calórico y mejoran el funcionamiento del metabolismo.

TE PUEDE INTERESAR:

Los 13 consejos, uno por uno, son:

  1. Establece un objetivo claro. Esto te permitirá medir avances y mantener la motivación (intenta que sea algo realista respecto a tu condición física actual).
  2. Consume bebidas sin calorías. Healthline destaca que reemplazar refrescos por agua mejora el déficit calórico sin esfuerzo.
  3. Reduce los productos ultraprocesados. Estos disminuyen la saciedad y aportan calorías vacías.
  4. Come frutas, verduras y fibra. Mayo Clinic señala que estos alimentos aumentan la saciedad y mejoran la digestión.
  5. Incorpora entrenamiento de fuerza. Esto es clave para preservar masa muscular y acelerar el metabolismo.
  6. Haz ejercicios de cuerpo completo. Aumentan el gasto calórico total y optimizan el tiempo de entrenamiento.
  7. Controla las porciones. Comer más despacio y servir platos más pequeños te ayudará a evitar excesos.
  8. Desayuna algo nutritivo. No por nada es la comida más importante del día. Mejora los niveles de energía y reduce el hambre intensa al mediodía.
  9. Mantente activo durante el día. Caminar, subir escaleras o pasear a tu mascota quema calorías.
  10. Reemplaza guarniciones calóricas por verduras. Un ajuste simple en tu dieta con gran impacto.
  11. Reduce tu ingesta diaria en 100 calorías. EatingWell afirma que pequeños recortes en el día a día funcionan mejor que restricciones drásticas.
  12. Duerme entre 7 y 9 horas. La falta de sueño altera hormonas del apetito y favorece el aumento de peso.
  13. Date un gusto moderado de vez en cuando. Evita atracones y haz que el plan sea más sostenible.
Salud deportiva
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×