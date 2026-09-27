Las mejores 3 dietas sencillas y eficaces para BAJAR de PESO en el cierre del 2026

Estamos a unos meses de cerrar el 2026, uno de los años más intensos en cuanto a actividad física se refiere. Septiembre, además, funge como el mes idóneo para mejorar distintos hábitos diarios a fin de bajar de peso y quemar esas calorías que hay de más en el cuerpo.

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Para bajar de peso no solo se necesita tener una rutina de ejercicio establecida por un experto en la materia, sino que también resulta fundamental cuidar la salud alimenticia. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás 3 dietas que son sencillas y eficaces en el proceso de adelgazar.

¿Cuáles son las mejores 3 dietas para bajar de peso?

Dieta WW : Más allá de promover comida en específico, esta dieta se basa en un sistema de puntos en donde cada alimento tiene una valía distinta en función de los datos otorgados por la nutrición. En otras palabras, en estra dieta depende de ti mantener o, bien, superar los puntos establecidos.

: Más allá de promover comida en específico, esta dieta se basa en un en función de los datos otorgados por la nutrición. En otras palabras, en estra dieta depende de ti mantener o, bien, superar los puntos establecidos. Dieta Mediterránea: Esta dieta se basa en el consumo de fibra, verduras y frutas que te ayudarán a sentir una saciedad más rápida, impidiendo que comas de más. Eso sí, a diferencia de otros métodos, este puede resultar más costoso debido a los alimentos que exige (como el pescado y los frutos secos).

Bayter se defiende de las críticas y dice que se siente feliz con su nuevo cuerpo y que sólo tiene 14 libras de grasa corporal.



¿Te gusta la nueva apariencia del Dr. que promueve la dieta keto en redes? pic.twitter.com/czVifuv7Fk — Guillo (@codiguillos) August 22, 2026

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Dieta DASH: Se trata de una dieta en la que se reduce la presión arterial mientras ayuda a bajar de peso. Aquí, el consumo de sodio debe tener un límite de 2,300 mg al día; además, se recomienda al menos tres porciones de lácteos bajos en grasa durante el día.

¿Para tener una dieta debes evitar comer todo lo que te gusta?

Se piensa que una dieta es restrictiva y que, en consecuencia, evita que degustes los alimentos que son de tu agrado. Más allá de pensar en una imposición, expertos en nutrición recomiendan disfrutar de tus platillos favoritos solo en ocasiones especiales y bajo porciones adecuadas a tu cuerpo.

