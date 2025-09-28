3 futbolistas que estaban al borde del olvido y revivieron su carrera gracias a Exatlón México

Durante las diferentes temporadas que hemos tenido de Exatlón México , hemos visto a deportistas del más alto nivel pasar por los demandantes circuitos del reality, entre ellos han destacado varios futbolistas, quienes se han robado el corazón de los fans.

Estas leyendas del futbol, tomaron la decisión de dejar su profesión para poder centrarse en Exatlón México , donde le dieron un giro a su carrera, pues en algunas ocasiones las oportunidades eran menos en el circuito profesional para ellos. Por eso, ahora vamos a recordar a tres jugadores que revivieron al llegar al reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

¿Qué jugadores revivieron su carrera en Exatlón México?

Sin duda, una de las grandes figuras que ha logrado escribir su nombre con letras de oro en Exatlón México es Patricio Araujo, quien es una de las leyendas del programa, pero durante su carrera como futbolista, también tuvo grandes momentos, siendo campeón del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana, en la Liga BBVA MX, pasó con Chivas, Puebla y Celaya.

Por su parte, Mario Osuna se sumó en las últimas temporadas, pero desde su primera aparición demostró que tenía todo para ser uno de los rivales a vencer, pues tenía mucha facilidad para los circuitos y un gran nivel de competencia, también tuvo un gran paso por el futbol mexicano, ya que estuvo en Dorados, Querétaro, Morelia y Juárez, aunque también participó en la kings.

Finalmente, tenemos a Omar Esparza quien fue parte de la Selección Mexicana Sub-17, la cual se coronó como campeona del mundo en 2005, donde lograron vencer al conjunto de Brasil. Su mejor momento como jugador lo vivió con Chivas, pero también pasó por equipos como San Luis, Tampico Madero y Pachuca.

