deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

3 futbolistas que estaban al borde del olvido y revivieron su carrera gracias a Exatlón México

En un momento fueron figuras del futbol mexicano y revivieron su carrera al llegar a las filas de Exatlón México.

3 futbolistas que estaban al borde del olvido y revivieron su carrera gracias a Exatlón México
Instagram:araujo.patriciog
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Durante las diferentes temporadas que hemos tenido de Exatlón México , hemos visto a deportistas del más alto nivel pasar por los demandantes circuitos del reality, entre ellos han destacado varios futbolistas, quienes se han robado el corazón de los fans.

Estas leyendas del futbol, tomaron la decisión de dejar su profesión para poder centrarse en Exatlón México , donde le dieron un giro a su carrera, pues en algunas ocasiones las oportunidades eran menos en el circuito profesional para ellos. Por eso, ahora vamos a recordar a tres jugadores que revivieron al llegar al reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

¿Qué jugadores revivieron su carrera en Exatlón México?

Sin duda, una de las grandes figuras que ha logrado escribir su nombre con letras de oro en Exatlón México es Patricio Araujo, quien es una de las leyendas del programa, pero durante su carrera como futbolista, también tuvo grandes momentos, siendo campeón del mundo Sub-17 con la Selección Mexicana, en la Liga BBVA MX, pasó con Chivas, Puebla y Celaya.

Por su parte, Mario Osuna se sumó en las últimas temporadas, pero desde su primera aparición demostró que tenía todo para ser uno de los rivales a vencer, pues tenía mucha facilidad para los circuitos y un gran nivel de competencia, también tuvo un gran paso por el futbol mexicano, ya que estuvo en Dorados, Querétaro, Morelia y Juárez, aunque también participó en la kings.

Finalmente, tenemos a Omar Esparza quien fue parte de la Selección Mexicana Sub-17, la cual se coronó como campeona del mundo en 2005, donde lograron vencer al conjunto de Brasil. Su mejor momento como jugador lo vivió con Chivas, pero también pasó por equipos como San Luis, Tampico Madero y Pachuca.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×