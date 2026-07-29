3 videojuegos de futbol que marcaron para siempre a las consolas

Han pasado varios días desde que se terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, la realidad, es que el futbol se mantiene en tendencia tanto en México como el resto del planeta, por lo que era de esperarse que los videojuegos entraran al quite a través de su historia con este deporte.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo el regreso triunfal del futbol a muchas partes del mundo, por lo que no está de más conocer los juegos que lograron trascender sin importar las consolas y que, hoy en día, se recuerdan por el resto de la comunidad gamer.

Los mejores juegos de futbol en la historia

FIFA/EA Sports: Imposible comenzar este top sin hablar del videojuego que ha logrado trascender las fronteras durante más de 20 años y que hoy, sin duda, es el más importante dentro del futbol , motivo por el cual tiene que liderar este apartado gracias a la evolución que ha tenido en estos años.

Imposible comenzar este top sin hablar del videojuego que ha logrado trascender las fronteras durante más de 20 años y que hoy, sin duda, es el más importante dentro del , motivo por el cual tiene que liderar este apartado gracias a la evolución que ha tenido en estos años. Pro Evolution Soccer: Hace más de una década el PES peleaba directamente con el FIFA por ser el videojuego más icónico dentro del futbol. Y si bien hoy pocos lo recuerdan, la realidad es que los más expertos lo consideraban mucho más difícil que el hoy EA Sports FC.

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Super Mario Strikers: El universo de Mario Bros también entró al quite en el mundo del futbol, pues mientras que EA y Konami se peleaban por tener el videojuego más “serio” de este deporte, dicho personaje trajo consigo un título en el que las reglas no importaban y la principal característica era la diversión.

¿Cuándo saldrá a la venta el EA Sports FC 27 y cuánto costará?

En medio de esta información, vale decir que el EA Sports FC 27 saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre con un precio que podría rondar los 80 dólares. Vale recordar que esta edición es una de las más esperadas, pues traerá consigo el regreso de la Liga BBVA MX.