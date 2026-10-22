3 juguetes deportivos que marcaron la infancia de todo mexicano y que seguro no recordabas

Mientras que muchos se preguntan por juguetes de Cristiano Ronaldo, hay otros juguetes deportivos que marcaron a varias generaciones de mexicanos mucho antes de que las figuras del futbol tuvieran sus propias colecciones. Algunos se conseguían en tiendas, otros venían en promociones y varios se convirtieron en objetos de intercambio entre amigos.

Así como hay un juguete en Japón que se convirtió en deporte, en México también hubo juegos que despertaron la pasión por competir desde la infancia. Entre tarjetas de futbolistas, muñecos coleccionables y partidos sobre una mesa, 3 se destacan.

1. Bimbo Cards: las estrellas del futbol mexicano en tarjetas

En 2001, Bimbo lanzó tarjetas coleccionables con figuras destacadas del futbol mexicano. Cada jugador tenía sus propios niveles de ataque y defensa, por lo que las cartas servían para mucho más que completar una colección.

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Los niños las intercambiaban en la escuela y también las utilizaban para competir o apostar entre amigos. La idea de comparar las características de cada futbolista convirtió a las Bimbo Cards en uno de los recuerdos más populares.

2. Pro Action Football: futbol sin salir de casa

Lanzado en 1994, Pro Action Football era un juego de mesa que permitía organizar partidos con pequeños futbolistas manipulados con los dedos. A diferencia de otros juguetes deportivos promocionales, este debía comprarse por separado.

Su sistema de imanes permitía atraer el balón y controlar las jugadas sobre una superficie de juego. Para muchos niños, era una forma de recrear partidos y torneos sin necesitar una cancha, una pelota grande ni compañeros de equipo.

3. Cabezones de Coca-Cola: las figuras del Mundial

En 1998, Coca-Cola promocionó pequeños muñecos de futbolistas con cabezas de gran tamaño, inspirados en jugadores de distintas selecciones. La colección apareció alrededor de las Copas del Mundo y asocia al ambiente mundialista.

Con sus diseños caricaturescos, estas figuras eran fáciles de reconocer y coleccionar. Algunas piezas todavía se encuentran en mercados de segunda mano y sitios de compraventa para los nostálgicos.

Bonus track: otros dos juegues mexicanos que brillaron en México

Coca-Cola también lanzó los Hielocos futboleros en 1997, con motivo de la Copa América disputada en Bolivia. Estos pequeños muñecos de plástico formaron parte de una colección que muchos recuerdan por sus diseños.

Por su parte, Pepsi popularizó los Pepsilindros desde 1990. Eran termos coleccionables con personajes de caricaturas y también tuvieron una edición relacionada con la NFL. Ambas promociones se ganaron un lugar en la infancia de México.

