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El juguete japonés que parece una prueba de paciencia y que requiere coordinación de un deportista

El kendama es un juguete que nació como tal y hoy forma un nuevo deporte

El juguete japonés que parece una prueba de paciencia y que requiere coordinación de un deportista

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como muchos se preguntan por juguetes como el funko de Cristiano Ronaldo, existen otros que ponen a prueba la habilidad de quienes los utilizan. El kendama es un juguete tradicional japonés que parece sencillo a primera vista, pero dominar sus trucos requiere paciencia, concentración y una coordinación propia de un deportista de élite.

Mientras hay funkos de Lionel Messi para coleccionar, otras personas prefieren juguetes que requieren coordinación y divierten más allá de la colección. El kendama combina una bola atada a un mango con varias copas y una púa, elementos que permiten realizar desde movimientos básicos hasta secuencias complejas para competencias internacionales.

El juguete japonés que parece una prueba de paciencia y que requiere coordinación de un deportista - kendama

La historia del kendama

El kendama es la versión japonesa del tradicional juego de copa y bola, conocido en otros países como balero o emboque. Su nombre proviene de dos palabras japonesas: ken, que significa espada o mango, y tama, que significa bola.

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Aunque el juego tiene antecedentes históricos, la forma moderna del kendama surgió en 1921 en Hatsukaichi, una ciudad de la prefectura de Hiroshima. Desde entonces, se convirtió en un pasatiempo popular en Japón y llegó a otros países. Su estructura permite atrapar la bola en tres copas de diferentes tamaños o ensartarla en la púa del mango.

@espn Wait until the end 🔥 (via takuya_04.17/IG) #kendama #trick #skill ♬ original sound - ESPN

Los primeros trucos pueden parecer simples, pero dominarlos exige repetir los movimientos hasta desarrollar precisión y control. La paciencia es fundamental. A medida que aumenta la dificultad, también crece la exigencia física. Los jugadores utilizan las piernas y flexionan las rodillas para amortiguar los movimientos.

El kendama empezó como un juguete infantil y hoy es un deporte

El kendama también cuenta con un circuito competitivo. Desde 2014, la ciudad de Hatsukaichi celebra cada año la Kendama World Cup, en la que participantes de distintos países demuestran sus habilidades con trucos y secuencias de dificultad.

Así, lo que comenzó como un juguete tradicional se convirtió en una disciplina que combina destreza, concentración y entrenamiento. El kendama ofrece mucho más que atrapar una bola: exige práctica constante para superar cada nuevo reto.

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