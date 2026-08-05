3 nuevas características del EA Sports FC 27; ¿el mejor de todos los tiempos?

Poco a poco ha comenzado a surgir mucha más información en torno a la llegada del EA Sports FC 27, mismo que promete ser uno de los videojuegos deportivos más importantes de todos los tiempos gracias a las características que puede presentar desde su lanzamiento.

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La primera gran característica de este nuevo videojuego es la inclusión del modo Mundo Abierto, el cual llegará con muchas sorpresas para los fanáticos del futbol. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer más detalles del EA Sports FC 27 que no te puedes perder.

¿Qué características tendrá el EA Sports FC 27?

Mejora de los Clubes Pro: Si eres un fanático de jugar a través de los Clubes Pro, debes saber que este aparato tendrá una mejoría importante en el EA Sports FC 27. Además, las Skills mejorarán a través de nuevos regates de 5 para los futbolistas más importantes en este rubro.

Si eres un fanático de jugar a través de los debes saber que este aparato tendrá una mejoría importante en el Además, las Skills mejorarán a través de nuevos regates de 5 para los futbolistas más importantes en este rubro. Personalización del control: Para esta nueva edición Electronic Arts permitirá que los jugadores puedan personalizar los botones del mando, así como ajustar ciertos puntos en la configuración de manera que el modo de juego sea mucho más detallado para ellos.

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Ajuste de posiciones de los jugadores: A partir de esta nueva edición los usuarios tendrán la oportunidad de ajustar las posiciones de sus jugadores de una forma más detallada. Finalmente, existirá una nueva mecánica de disparo con el PlayStyle propio que se asemeja al Time Finishing.

¿La Liga BBVA MX volverá al EA Sports FC 27?

Otro punto a detallar es el regreso del futbol mexicano a este videojuego. Y es que, luego de varias ediciones de espera, el EA Sports FC 27 contará con el retorno de la Liga BBVA MX para esta nueva versión, por lo que los amantes del balompié azteca podrán disfrutar de sus equipos favoritos.