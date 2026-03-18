3 videojuegos buenos, bonitos y baratos que puedes jugar en la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las opciones más interesantes y favoritas para chicos y grandes por igual gracias a la cantidad de títulos que tiene en relación a otras consolas en la actualidad. Ante ello, aquí conocerás 3 videojuegos que son buenos, bonitos y baratos para los fans.

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Una de las críticas más grandes que los videojuegos han tenido recientemente guarda relación con el elevado gasto que sugieren, lo cual causa que algunos fanáticos opten por no comprarlos. No obstante, existen ejemplos de titulares que, además de entretenidos, son realmente económicos para la Nintendo Switch 2.

¿Qué videojuegos son buenos, bonitos y baratos para la Nintendo Switch 2?

Bloodless: Se trata de uno de los juegos de acción y aventura más interesantes que se han lanzado en los últimos tiempos para la Nintendo Switch 2 gracias a la combinación de acción que tiene y al hecho de valer, al menos en eShop, menos de 5 euros en oferta.

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Immortal Planet : Este juego de acción tiene un combate muy desafiante que, de concretarlo, genera una recompensa gratificante para el usuario toda vez que explora los restos de una sociedad llena de inmortales. Del mismo modo, su precio en eShop no supera los 5 euros.

: Este juego de acción tiene un combate muy desafiante que, de concretarlo, genera una recompensa gratificante para el usuario toda vez que explora los restos de una sociedad llena de inmortales. Del mismo modo, su precio en eShop no supera los 5 euros. For a Vast Future: Este es un juego clásico en donde las consecuencias de la guerra son el pan de cada día, por lo que el protagonista debe luchar contra el gobierno y demás retos para lidiar una aventura muy interesante. Su precio para la Nintendo Switch 2, en la eShop, es de 2 euros.

¿Cuál es el costo actual de la Nintendo Switch 2 en México?

Esta pregunta guarda consigo algunas aristas importantes a tener en cuenta, entre las que destacan el estado en donde radiques y la tienda departamental en donde desees adquirir esta consola. No obstante, podría decirse que, en promedio, el costo de la Nintendo Switch 2 va de 10,000 a 13,000 pesos.