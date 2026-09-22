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Fútbol

¿Más de 30 mil pesos? La ELEVADA cifra para ir al partido de despedida de Lionel Messi en el Argentina vs Benín

Lionel Messi tendrá su ‘Último Baile’ con la Selección Argentina cuando se enfrente este próximo martes 6 de octubre al conjunto africano de Benin

Lionel Messi
Lionel Messi |MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Se acerca el día que el astro internacional Lionel Messi tenga su ‘Último Baile’ con la Selección Argentina cuando se enfrente este próximo martes 6 de octubre al conjunto africano de Benin en la cancha del Monumental de River Plate.

Una fecha que pasará a la historia del futbol mundial y que la mayoría de los aficionados del balompié excelso lo quiere vivir. Para poder vivir esta experiencia, esto es lo que te costaría estar en el último partido de ‘La Pulga’ con la Albiceleste.

¿Cuánto cuesta un viaje redondo México - Buenos Aires para ver a Messi?

Para un viaje de 2 días (un fin de semana corto o escapada) a Buenos Aires saliendo desde la Ciudad de México, el costo total estimado promedio va de $15,000 MXN a $27,000 MXN por persona, dependiendo de tu estilo de viaje y qué tan anticipada sea la compra del vuelo.

Desglose de Costos Estimados (Por Persona)

1. Vuelo Redondo (CDMX – Buenos Aires)

  • Económico / Con escala: $11,000 MXN – $16,000 MXN
  • Directo: $17,000 MXN – $24,000 MXN

2. Hospedaje (1 Noche / 2 Días)

Zonas recomendadas para estadías cortas: Palermo, Recoleta o San Telmo.

  • Hostal / Económico: $400 MXN – $800 MXN por noche.
  • Hotel 3-4 estrellas / Airbnb estándar: $1,000 MXN – $2,200 MXN por noche.
  • Hotel de Lujo: $3,500 MXN mínimo por noche.

3. Comida y Bebida (2 Días)

Buenos Aires destaca por su gastronomía (parrilladas, empanadas, vino y cafés) a precios muy competitivos para el visitante extranjero.

  • Económico (Empanadas, bodegones locales, café al paso): $600 MXN – $900 MXN en total.
  • Gama media (Cenas en parrillas tradicionales con vino, comidas completas): $1,200 MXN – $2,000 MXN en total.
  • Gama alta (Parrillas prémium, alta cocina): $2,500 MXN – $4,000+ MXN en total.

4. Transporte Local y Gastos Extra (Uber / Taxi / Subte)

  • Taxis, Uber o tarjeta SUBE para metro/autobús: $300 MXN – $600 MXN para los 2 días (incluyendo traslados desde/hacia el aeropuerto de Ezeiza o Aeroparque).

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto cuestan los boletos para el último partido de Messi con la Selección Argentina?

Los precios de los boletos para el partido son los siguientes:

  • Popular para menores: $29.000. (332 MXN)
  • Popular para mayores: $90.000. (1,029 MXN)
  • Sívori y Centenario alta: $180.000. (2,059 MXN)
  • Sívori y Centenario media: $320.000. (3,661 MXN)
  • San Martín y Belgrano alta: $320.000. (3,661 MXN)
  • San Martín y Belgrano baja: $450.000. (5,148 MXN)
  • San Martín y Belgrano media: $480.000. (5,491 MXN)
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