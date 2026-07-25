¿Se desarma el club? Estas son las 4 bajas que el Real Madrid ha confirmado hasta ahora

El mercado de fichajes en Europa está a todo lo que da y, posiblemente, uno de los equipos que más se ha movido en este rubro es el Real Madrid no solo por las altas que ha confirmado hasta ahora, sino también por los jugadores que han dejado de pertenecer a la institución.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Conscientes de la necesidad que tienen por recuperar el trono a nivel nacional y continental, el Real Madrid ha movido mucho sus fichas para tener una plantilla competitiva de cara a la siguiente temporada. Por tal motivo, aquí conocerás las cuatro bajas confirmadas del club hasta ahora.

¿Qué bajas tiene el Real Madrid para la siguiente temporada?

Dani Carvajal : La leyenda del Real Madrid ya no formará parte del equipo para la próxima temporada debido a dos puntos esenciales: su edad y los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años.

: La leyenda del ya no formará parte del equipo para la próxima temporada debido a dos puntos esenciales: su edad y los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años. David Alaba: Una situación similar ocurre con el central austriaco, quien pasó de ser un elemento de confianza a no tener minutos en las últimas temporadas por sus lesiones.

‼️‼️ OFICIAL: Fran García deja el Real Madrid



El equipo blanco ha llegado a un acuerdo con el Betis para el traspaso del futbolista. 4M de euros por el 50% de los derechos del español.



Fran se marcha tras 109 partidos disputados con el primer equipo del Real Madrid. pic.twitter.com/ScK5CThrVR — Madrid Sports (@MadridSports_) July 8, 2026

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Dani Ceballos : El mediocampista español tuvo algunos lapsos interesantes en su etapa en el Real Madrid; sin embargo, la realidad es que nunca convenció del todo a la directiva merengue.

: El mediocampista español tuvo algunos lapsos interesantes en su etapa en el sin embargo, la realidad es que nunca convenció del todo a la directiva merengue. Fran García: El lateral por izquierda es, hasta ahora, el último jugador que sale del Real Madrid luego de que el club llegara a un acuerdo con el Real Betis para la siguiente temporada.

¿Qué jugadores llegarán al Real Madrid para el próximo torneo?

A pesar de las bajas antes mencionadas, vale decir que el Real Madrid se ha reforzado con inteligencia de cara a la siguiente temporada. Entre los nombres que se vislumbran como refuerzos aparecen el español Marc Cucurella, el francés Ibrahima Konaté y el portugués Bernardo Silva.