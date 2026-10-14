4 errores que pueden frenar el crecimiento de tu masa muscular aunque entrenes varias veces por semana

Así como expertos recomiendan entrenamientos de fuerza por sobre la caminata, también es importante revisar los hábitos que acompañan cada sesión para conseguir aumentar la masa muscular. Entrenar varias veces por semana no garantiza que los músculos crezcan si la rutina, la alimentación o la recuperación no son adecuadas.

Mientras especialistas en longevidad hablan de la alimentación, el descanso y la actividad física como pilares para conservar la masa muscular, existen errores frecuentes que pueden frenar el progreso en el gimnasio. Estos son cuatro de los más importantes para quienes buscan ganar fuerza y desarrollar sus músculos.

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1. Descuidar la alimentación y eliminar los carbohidratos

El entrenamiento necesita el respaldo de una alimentación equilibrada. Los músculos requieren nutrientes para recuperarse y crecer, mientras que una hidratación adecuada también ayuda a sostener el rendimiento físico.

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Eliminar todos los carbohidratos es otro error frecuente. Estos aportan energía para afrontar las sesiones de pesas y otras actividades físicas. La clave está en mantener una dieta equilibrada que se adapte a las necesidades y los objetivos.

2. Entrenar sin suficiente intensidad o no aumentar el peso

Repetir siempre la misma rutina con cargas que ya no representan un desafío puede estancar las ganancias musculares. A medida que una persona desarrolla fuerza, necesita ajustar el entrenamiento para seguir estimulando los músculos.

Sin embargo, aumentar la exigencia no significa entrenar siempre al máximo. Una intensidad demasiado baja significa un estímulo insuficiente, mientras que llevar cada sesión al límite puede elevar el riesgo de lesiones y dificultar la recuperación.

3. No descansar lo suficiente entre sesiones

Los músculos necesitan tiempo para recuperarse después del esfuerzo. Entrenar intensamente los siete días de la semana, sin pausas ni una planificación adecuada, puede interferir con ese proceso y aumentar el riesgo de sobreentrenamiento.

Para favorecer el crecimiento muscular, conviene alternar las sesiones según su intensidad y evitar trabajar los mismos grupos musculares en días consecutivos cuando no existe una recuperación suficiente. Incluir días de descanso sirve mucho.

4. Entrenar muy pocos días por semana

Aunque cualquier actividad física es mejor que el sedentarismo, ganar masa muscular requiere constancia. Realizar entre dos y tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza con exigencia apropiada puede ayudar a trabajar este objetivo.

La duración también importa: las sesiones demasiado breves pueden quedarse cortas si no permiten completar el trabajo necesario. Conviene priorizar una rutina consistente, bien planificada y adaptada a las capacidades de cada persona.

