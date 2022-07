Los 4 futbolistas que se podrían retirar después de Qatar 2022

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. El Mundial de Qatar 2022 está a cuatro meses de dar su silbatazo inicia, una justa sumamente especial, por el calendario que tiene y porque será la última en tener 32 selecciones nacionales; además, podría ser la despedida de varias leyendas del futbol internacional.

Son 123 días los que faltan para que el mundo vuelva a vibrar, para que el balón ruede y los ojos de todos estén sobre el césped del país asiático, pero también son 123 días los que faltan para ver a muy probablemente a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado vestir por última vez la playera de sus países; asimismo, el poker de figuras entrarán en el selecto grupo de los cinco copas.

Al Rihla será el balón para el Mundial de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo | Selección de Portugal

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, suma 183 partidos vistiendo la playera lusa, con un total de 117 tantos. Su debut llegó en 2003, gracias a Luiz Felipe, cuando CR7 tenía apenas 18 años, seis meses y 15 días.

En Copas del Mundo, Ronaldo, suma 17 encuentros, con siete dianas en su haber, y un par de asistencias. Su mejor participación fue en Alemania 2006, cuando pelearon por el tercer lugar, pero cayeron 3-1 ante los locales.

REUTERS

Lionel Messi | Selección de Argentina

Lionel Messi busca revancha en Qatar 2022. Por fin rompió una racha de 30 años sin títulos para la Albiceleste; ahora, espera ganar el Mundial, cosa que se le negó en 2014, cuando cayeron ante Alemania, y que no consiguen desde México 1986.

‘La Pulga’ debutó con su selección en 2005, cuando estaba al mando de José Pekerman, a los 18 años, un mes y 24 días. En total ha disputado 162 encuentros con 86 tantos. En justas mundialsitas tiene 19 partidos con 6 goles y cinco pases de gol.

Getty Images

Andrés Guardado | Selección Mexicana

En nuestro país, uno de los máximos referentes de la Selección Mexicana es Andrés Guardado. El que seguramente será el capitán en Qatar 2022 espera poder hacer historia y comandar a México para llegar al deseado quinto partido.

Guardado ha vestido la playera azteca en 174 ocasiones, donde ha podido romper las redes 28 veces. En mundiales, el ‘Principito’ ha jugado 12, con un gol y una asistencia.

Guillermo Ochoa | Selección Mexicana

Por último y no menos importante, Guillermo Ochoa. El guardameta de las Águilas tuvo que esperar un par de mundiales para ser el titular en una justa. Fue en Brasil 2014 cuando se ganó el lugar y lo hizo con creces, después de actuaciones como la que tuvo contra los locales, o la de Alemania, en Rusia 2018.

Este será, seguramente, su tercera Copa del Mundo cuidando el arco de México, con ocho duelos de experencia, ha casi 20 años de haber debutado con la Selección Azteca: Ricardo La Volpe fue el primero en llevarlo en 2005.