Estos son los 4 juegos que dejarán de estar en la PlayStation Plus en enero 2026

La llegada de un nuevo trae consigo un sinfín de sorpresas bastante llamativas para los amantes de los videojuegos en México y el resto del mundo, aunque también vale decir que algunos juegos importantes, sobre todo de la PlayStation Plus, dirán adiós en los próximos días.

Y es que, con el cierre del 2025 a prácticamente unos días, la PlayStation Plus ejecutó un movimiento bastante esperado en el servicio de suscripción, mismo que incluye la salida de cuatro juegos que abandonarán el catálogo tanto de Premium como de Extra para el siguiente mes. ¿Cuáles son estos?

¿Cuáles son los 4 videojuegos que saldrán de la PlayStation Plus en 2026?

Sony confirmó una especie de actualización de cierre de año, lo cual hace que sus suscriptores tengan una última posibilidad de jugar cuatro videojuegos que saldrán de la consola en enero del 2026, siendo estos los siguientes: Monopoly Plus, Like a Dragon Gaiden, Soyonara Wild Hearts y SD Gundam Battle Alliance.

Se sabe que los cuatro videojuegos abandonarán el catálogo de la PlayStation Plus el próximo 20 de enero del 2026, por lo que cuentas con poco más de un mes para disfrutar de estos títulos. Además, se confirmó que su salida se dará cerca de las 4 de la madrugada en México; es decir, a las 11:00 horas en España.

No obstante, vale decir que la nueva actualización de la PlayStation Plus también trajo consigo cinco juegos gratuitos para diciembre, siendo estos LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Neon White y Synduality: Echo of Ada.

¿Qué juegos seguirán compatibles tanto en PS4 como PS5 para el próximo año?

Sony confirmó que varios de sus juegos seguirán disponibles y compatibles hasta la rotación de enero dentro de la PlayStation Plus. Los títulos que se mantendrán durante más tiempo son los siguientes: Skate Story, Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Planet Coaster 2, Granblue Fantasy Relink, Lego Horizon, Cat Quest III, Paw Patrol World, Soulcalibur III y Paw Patrol Grand Prix.