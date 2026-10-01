4 regalos perfectos que puedes hacerle a un aficionado de Club América y te amará por siempre

Si buscas un detalle del Club América, existen opciones oficiales que van más allá de la tradicional camiseta. Es por ello que traemos para ti estos 4 regalos perfectos que puedes hacerle a un aficionado de las Águilas para que te ame siempre y sea feliz, como la noticia del refuerzo del equipo para la próxima jornada.

La tienda oficial del equipo vende jerseys, ropa, accesorios, balones, juguetes y bufandas, mientras que la marca que lo patrocina mantiene una colección específica con prendas y complementos para seguidores del conjunto azulcrema, que festejaron el hat-trick de Henry Martín en el duelo contra Necaxa.

La tienda oficial del equipo vende jerseys, ropa, accesorios, balones, juguetes y bufandas.|IA

Los 4 regalos perfectos del Club América

1. Jersey local 2026-2027: La camiseta es uno de los regalos perfectos para quien sigue al equipo y quiere utilizar sus colores durante los partidos o en el día a día. El precio del jersey para hombres tiene un precio de 1,999 pesos, el mismo valor que el de las mujeres. Cabe mencionar que son versiones aficionadas.

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2. Gorra oficial: Si el presupuesto no alcanza para una camiseta, las gorras son una alternativa de menor costo. En la página oficial del patrocinador se venden en 649 pesos, mientras que algunas promociones la colocan en 448 pesos.

3. Bufanda: Otra alternativa es una bufanda con los colores característicos del conjunto. La bufanda tiene un precio de 799 pesos, pero actualmente tiene un descuento, por lo que se puede comprar desde 551 pesos.

4. Minibalón: Para quien prefiere un objeto relacionado directamente con el futbol, el minibalón es uno de los regalos ideales. Su precio es de 399 pesos, aunque hay una promoción que lo reduce a 275 pesos. Por su tamaño, puede utilizarse como pieza decorativa o conservarse dentro de una colección de artículos deportivos.