Los 5 datos que debes de saber del WWT Championship at Mayakoba 2022

Esta semana comenzarán las actividades de la edición número 16 del WWT Championship at Mayakoba -el primer evento del PGA TOUR que se llevó a cabo fuera de Estados Unidos y Canadá-, en el Club de Golf El Camaleón de Playa del Carmen en Quintana Roo.

La competencia constará de cuatro rondas que se disputarán del 31 de octubre al 6 noviembre con un total de 132 participantes y aquí te dejamos los cinco datos que debes de saber de este certamen.

Jugadores Latinoamericanos en el field

México: José de Jesús Rodríguez (Irapuato), Isidro Benítez (Puebla), Armando Favela (Tijuana) y Sebastián Vázquez (Mérida).

Argentina: Emiliano Grillo y Augusto Núñez.

Colombia: Sebastián Muñoz.

Cinco de los mejores 16 jugadores del mundo

Scottie Scheffler, el número 2 de la clasificación mundial, se convertirá en el jugador mejor rankeado que forme parte del field del World Wide Technology Championship at Mayakoba en toda su historia.

Además, el certamen contará con cinco de los mejores 16 jugadores del mundo:

#2 Scottie Scheffler

#9 Collin Morikawa

#11 Viktor Hovland

#14 Tony Finau



#16 Billy Horschel

43 jugadores internacional

El campeón defensor Viktor Hovland de Noruega, comanda a los 43 jugadores internacionales confirmados en el field de 21 nacionalidades diferentes.

Con su victoria en 2020, Hovland se convirtió en el segundo campeón no norteamericano del evento, junto al norirlandés Graeme McDowell.

31 campeones del PGA Tour

En total, hay 31 jugadores que han tenido al menos una victoria en el PGA Tour en los últimos dos años y todo el field acumula 168 victorias profesionales.

Jason Day comanda este grupo con 12 victorias en el Tour, seguido por Justin Rose con 10 y Matt Kuchar con 9.

8 campeones de Majors

Scottie Scheffler - Masters

Collin Morikawa - PGA Championship y Open Championship

Jason Day - PGA Championship

Danny Willett - Masters

Justin Rose - U.S. Open

Lucas Glover - U.S. Open

Francesco Molinari - The Open

Jason Dufner - PGA Championship