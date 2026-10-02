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Ellos son los 5 entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo: hay uno de Concacaf

El entrenador de Portugal no está en el Top 5 y hay un DT de Concacaf que ingresa a la lista y no es Rafa Márquez

Ellos son los 5 entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo: hay uno de Concacaf Carlo Ancelotti

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Jorge Jesús ha confrontado con Cristiano Ronaldo en Portugal, el seleccionador se mete dentro de la lista de entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, donde solo hay uno de Concacaf. Pues el portugués aparece en el sexto lugar con un salario de 4 millones de euros por año, de acuerdo con el ranking difundido por el diario alemán Bild.

Mientras que Ancelotti tiene un sueldo espectacular y lidera la lista de entrenadores mejor pagados del planeta, también aparecen otros nombres reconocidos como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Luis de la Fuente. El técnico de Estados Unidos es, además, el único representante de Concacaf dentro de los primeros cinco lugares.

Mauricio Pochettino Estados Unidos

El top 5 de entrenadores mejor pagados de las selecciones

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, encabeza la clasificación con 10 millones de euros anuales. El italiano es seguido por Jürgen Klopp, quien dirige a Alemania y percibe 7 millones de euros por temporada.

TE PUEDE INTERESAR:

El tercer puesto corresponde a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, con 6,8 millones de euros al año. Es el único de Concacaf, pues Rafa Márquez (México) no aparece. Después se ubican Thomas Tuchel, de Inglaterra, con 6 millones, y Luis de la Fuente, de España, con 5 millones de euros.

Jorge Jesús nuevo DT Portugal
Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

Jorge Jesús aparece cerca del top 5

Aunque no entra entre los cinco primeros, Jorge Jesús ocupa un lugar destacado en la clasificación. El entrenador de Portugal recibe 4 millones de euros anuales, una cifra que lo coloca por delante de otros técnicos reconocidos del futbol internacional.

Detrás del portugués aparecen Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, con 3,6 millones; Xavi Hernández, de Países Bajos, con 3 millones; Lionel Scaloni, de Argentina, con 2,3 millones, y Ralf Rangnick, de Austria, con 2 millones de euros.

2025 Concacaf Nations League Semifinals: USA vs. Panama
INGLEWOOD (United States), 20/03/2025.- USMNT head coach Mauricio Pochettino stands on the sideline ahead of the first half of the CONCACAF Nations League Semifinals soccer match between the USA and Panama in Inglewood, California, USA, 20 March 2025. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN |CAROLINE BREHMAN/EFE

Los 10 entrenadores de selecciones mejor pagados con uno de Concacaf

  • Carlo Ancelotti (DT de Brasil): 10 millones de euros al año.
  • Jürgen Klopp (DT de Alemania): 7 millones de euros al año.
  • Mauricio Pochettino (DT de Estados Unidos): 6,8 millones de euros al año.
  • Thomas Tuchel (DT de Inglaterra): 6 millones de euros al año.
  • Luis de la Fuente (DT de España): 5 millones de euros al año.
  • Jorge Jesús (DT de Portugal): 4 millones de euros al año.
  • Zinedine Zidane (DT de Francia): 3,6 millones de euros al año.
  • Xavi Hernández (DT de Países Bajos): 3 millones de euros al año.
  • Lionel Scaloni (DT de Argentina): 2,3 millones de euros al año.
  • Ralf Rangnick (DT de Austria): 2 millones de euros al año.
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