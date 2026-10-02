Ellos son los 5 entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo: hay uno de Concacaf

Mientras que Jorge Jesús ha confrontado con Cristiano Ronaldo en Portugal, el seleccionador se mete dentro de la lista de entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, donde solo hay uno de Concacaf. Pues el portugués aparece en el sexto lugar con un salario de 4 millones de euros por año, de acuerdo con el ranking difundido por el diario alemán Bild.

Mientras que Ancelotti tiene un sueldo espectacular y lidera la lista de entrenadores mejor pagados del planeta, también aparecen otros nombres reconocidos como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Luis de la Fuente. El técnico de Estados Unidos es, además, el único representante de Concacaf dentro de los primeros cinco lugares.

El top 5 de entrenadores mejor pagados de las selecciones

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, encabeza la clasificación con 10 millones de euros anuales. El italiano es seguido por Jürgen Klopp, quien dirige a Alemania y percibe 7 millones de euros por temporada.

TE PUEDE INTERESAR:



El tercer puesto corresponde a Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, con 6,8 millones de euros al año. Es el único de Concacaf, pues Rafa Márquez (México) no aparece. Después se ubican Thomas Tuchel, de Inglaterra, con 6 millones, y Luis de la Fuente, de España, con 5 millones de euros.

Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

Jorge Jesús aparece cerca del top 5

Aunque no entra entre los cinco primeros, Jorge Jesús ocupa un lugar destacado en la clasificación. El entrenador de Portugal recibe 4 millones de euros anuales, una cifra que lo coloca por delante de otros técnicos reconocidos del futbol internacional.

Detrás del portugués aparecen Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, con 3,6 millones; Xavi Hernández, de Países Bajos, con 3 millones; Lionel Scaloni, de Argentina, con 2,3 millones, y Ralf Rangnick, de Austria, con 2 millones de euros.

INGLEWOOD (United States), 20/03/2025.- USMNT head coach Mauricio Pochettino stands on the sideline ahead of the first half of the CONCACAF Nations League Semifinals soccer match between the USA and Panama in Inglewood, California, USA, 20 March 2025. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN |CAROLINE BREHMAN/EFE

Los 10 entrenadores de selecciones mejor pagados con uno de Concacaf