Amigo de Cristiano Ronaldo revela la VERDAD de cómo discutió el jugador con el DT de Portugal antes de su salida

Luego de que Cristiano Ronaldo rompió el silencio y dijo que pronto contará lo ocurrido en Portugal, su amigo reveló los primeros detalles de la renuncia de CR7 de su selección nacional. Pues Edu Aguirre explicó qué habría ocurrido entre el delantero y el entrenador Jorge Jesús antes de que abandonara la concentración.

Así como muchos se preguntan por lo ocurrido con Cristiano y la primera decisión de Portugal tras la salida de CR7, ahora aparecieron detalles sobre la conversación privada que habría provocado el enojo del histórico delantero. Según Aguirre, todo comenzó por una promesa que el entrenador no habría cumplido.

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¿Qué contó Edu Aguirre sobre lo que pasó con Cristiano Ronaldo en Portugal?

De acuerdo con el periodista de El Chiringuito, Jorge Jesús habló en privado con Ronaldo después de decidir que no ingresaría ante Noruega. En esa conversación, el entrenador habría reconocido que no manejó bien la situación y prometió aclararlo públicamente.

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“Vale, no lo gestioné bien. Estamos juntos, tal. Perdóname, si tengo rueda de prensa, lo voy a aclarar, voy a pedir perdón”, habría dicho Jesús, según el relato de Aguirre.

🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨



😯 "JORGE JESÚS le pidió PERDÓN a CRISTIANO y le dijo que lo haría también en rueda de prensa".



😯 "LE MINTIÓ: no lo hizo y sacó pecho ante los medios". pic.twitter.com/scnWzHz22z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

Sin embargo, el director técnico posteriormente defendió públicamente su decisión. “Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el futbol”, declaró Jorge Jesús ante los medios.

Para Aguirre, esa diferencia entre la conversación privada y las declaraciones públicas fue lo que generó el conflicto. “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición”, sostuvo el periodista.

Cristiano Ronaldo dejó Portugal

Después de la conferencia de prensa, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa. El delantero publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que más adelante explicaría las razones de su decisión. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”, escribió Cristiano.

Cristiano Ronaldo hizo un posteo tras abandonar Portugal.|Foto: Instagram @cristiano

La salida se produjo después del triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega, partido en el que Ronaldo permaneció en el banquillo y no ingresó. Además, tampoco jugaría contra Dinamarca si se quedaba, según dijo el DT en conferencia de prensa.

La versión de Edu Aguirre sobre el conflicto

Aguirre también defendió la importancia que Ronaldo mantiene dentro de Portugal y destacó sus números con la selección. El delantero suma 234 partidos y 146 goles, siendo el futbolista con más apariciones y anotaciones en la historia portuguesa.

Por ahora, la gran incógnita pasa por saber si la salida de Cristiano Ronaldo será temporal o tendrá consecuencias definitivas para su futuro con Portugal.

