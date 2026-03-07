5 figuras que se han ido del América tras el tricampeonato de Liga BBVA MX

El Club América marcó una época dorada en el futbol mexicano al conquistar el histórico tricampeonato de la Liga BBVA MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Así logró consolidarse como el equipo dominante del país.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

Pero tras alcanzar la cima, el conjunto azulcrema ha comenzado una inevitable reestructuración de su plantel. Como suele ocurrir después de ciclos exitosos, varios jugadores de este club de la Liga BBVA MX han tomado nuevos rumbos, ya sea por decisiones deportivas, personales o estrategias institucionales.

5 jugadores que se fueron del América tras el tricampeonato de Liga BBVA MX

Estos son los futbolistas que dejaron huella tanto por su rendimiento como por su impacto en momentos decisivos. Entre las bajas más significativas destacan:



Álvaro Fidalgo

El mediocampista español fue el cerebro del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición. Su salida reciente (febrero de 2026) marcó el fin de una era. Durante su etapa con las Águilas conquistó 6 títulos, siendo pieza clave en el funcionamiento colectivo.

Julián Quiñones

Determinante en la ofensiva, especialmente en el arranque del ciclo ganador, el delantero colombiano naturalizado mexicano fue protagonista en el bicampeonato previo al tricampeonato. Su partida al fútbol de Arabia Saudita significó una baja sensible en el ataque.



Jonathan "Cabecita" Rodríguez

El uruguayo fue sinónimo de goles importantes, especialmente en instancias finales. Su salida rumbo a la MLS se dio en medio del proceso exitoso del equipo, dejando un vacío en la delantera.

Allan Saint-Maximin

Considerado un fichaje mediático en 2025, el extremo francés tuvo un paso breve por el club. A inicios de 2026 anunció su salida por motivos personales y familiares, sin lograr consolidarse plenamente en el esquema y sin haber formado parte del tricampeonato per sé.



Igor Lichnovsky

El defensor chileno fue un pilar en la zaga durante los títulos, pero su situación contractual y decisiones deportivas llevaron al club a concretar su salida a principios de 2025.

Reestructuración del América: otros jugadores que también dejaron el equipo luego del tricampeonato

Más allá de las figuras principales, el proceso de renovación también incluyó a futbolistas que, si bien no siempre fueron titulares indiscutibles, formaron parte del plantel campeón y aportaron en distintos momentos:



Javairô Dilrosun

El extremo neerlandés no logró consolidarse como pieza fija en el 11 inicial, por lo que el club optó por incluirlo en la lista de transferibles tras el tricampeonato.



Richard Sánchez

El mediocampista paraguayo fue clave en títulos anteriores, incluyendo la obtención de la 14 y la 16. Sin embargo, su nombre ha estado constantemente ligado a posibles salidas en los últimos mercados.

Este recambio refleja una dinámica habitual en equipos campeones, ya que mantener el éxito implica tomar decisiones difíciles. América apuesta ahora por reinventarse sin perder la esencia que lo llevó al tricampeonato entre 2023 y 2024.