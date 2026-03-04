Liga BBVA MX “ayuda” a Chivas; por esta curiosa razón reprogramó su duelo ante León

Esta semana se está llevando a cabo la segunda fecha doble correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El martes se disputaron un total de 4 juegos, mientras que hoy se realizarán 4 más sin contar lo ocurrido con el Chivas vs León, mismo que no está programado para estos días.

El Rebaño Sagrado tendría que enfrentar a los Esmeraldas del León durante esta semana para, así, completar el calendario puesto por la Liga BBVA MX; sin embargo, una situación ajena al futbol mexicano ha hecho que Chivas no dispute su partido como local de la misma forma que las demás escuadras.

¿Por qué el Chivas vs León se reprogramó?

La razón por la que el compromiso entre Chivas y León se tuvo que reprogramar deriva del partido de leyendas que se realizó precisamente en el Estadio Akron, y que unió a los mejores jugadores del Barcelona frente a las figuras más consagradas que tiene el Real Madrid en su historia, el cual terminó por un marcador favorable para el cuadro blaugrana.

Esta situación ha hecho que algunos aficionados en redes consideren que la Liga BBVA MX está “ayudando” a Chivas luego de que el Rebaño cayó en sus últimos dos juegos ante Cruz Azul y Toluca, aunque otro sector de la comunidad considera que es una simple casualidad de los calendarios internos y externos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs León?

Después de la decisión tomada por la Liga BBVA MX, vale decir que el compromiso entre Chivas y León se llevará a cabo en un par de semanas; es decir, el miércoles 18 de marzo, por lo que el Guadalajara tendrá tiempo suficiente para recuperar a los jugadores que tiene lesionados.

Por lo pronto, el Rebaño Sagrado continúa trabajando a marchas forzadas para disputar el auténtico Clásico Tapatío del futbol mexicano frente al Atlas, en duelo que se llevará a cabo este sábado 7 de marzo, dentro de la cancha del estadio Jalisco, en punto de las 19:07 horas.

