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OFICIAL: Cruz Azul aporta CINCO jugadores a la Selección Mexicana

El conjunto de Cruz Azul aportará a CINCO jugadores para la convocatoria de la Selección Mexicana en la categoria Sub-23 de Eduardo Arce

Playera de México Mundial 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 29 de mayo del 2026, se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana y hay cinco futbolistas de Cruz Azul para la categoria Sub-23.

El entrenador Eduardo Arce realizó una convocatoria de 24 futbolistas para tener un microciclo en junio con el objetivo de preparar al equipo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a celebrarse en Santo Domingo.

La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 de Eduardo Arce

Dentro de la gran convocatoria aparecen 5 jugadores de Cruz Azul que han demostrado su gran calidad con el primer equipo de la Máquina y en las diferentes categorias del club, por lo que Eduardo Arce busca aprovechar ver su nivel de juego de cara al gran evento del verano.

La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 es:

Porteros

  • E. Ochoa - Cruz Azul
  • C. Camacho - Pachuca

Defensas

  • F. Rossano - América
  • J. Velázquez-Cruz Azul
  • D. Ochoa - Chivas
  • F. Méndez - Necaxa
  • R. Pachuca - Puebla
  • C.Bustos - Monterrey
  • G. Pérez - Santos

Medios

  • A. Castro - Cruz Azul
  • A. Morales - Cruz Azul
  • O. Vázquez - Dorados
  • E. Parra - Querétaro
  • G. García - Chivas
  • J. Uribe - Chivas
  • I. Tello - Necaxa
  • M. Fava - Pachuca
  • O. Moreno - Puebla
  • O. Gálvez - Monterrey
  • D. Covarrubias - Chivas

Delanteros

  • M. Levy - Cruz Azul
  • G. Álvarez - Pachuca
  • J. Moxica - Monterrey
  • T. Jiménez - Santos

Los jugadores de Cruz Azul en la convocatoria de México sub-23

Dentro de la convocatoria, los jugadores de la Máquina que fueron convocados : Mateo Levy, Ariel Castro, Amaury Morales, Emmanuel Ochoa y Jazuel Velázquez. Tres de ellos forman parte del primer equipo de la Máquina

Los rivales que tendrá México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Eduardo Arce busca tener al mejor equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que México tiene ya a sus rivales confirmados, los cuales son:

  • México vs Venezuela Jueves 30 de julio, Estadio Cibao
  • República Dominicana vs México Sábado 1 de agosto, Estadio El Cóndor
  • México vs Guatemala Lunes 3 de agosto, Estadio El Condor
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