OFICIAL: Cruz Azul aporta CINCO jugadores a la Selección Mexicana

Este viernes 29 de mayo del 2026, se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana y hay cinco futbolistas de Cruz Azul para la categoria Sub-23.

El entrenador Eduardo Arce realizó una convocatoria de 24 futbolistas para tener un microciclo en junio con el objetivo de preparar al equipo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a celebrarse en Santo Domingo.

La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 de Eduardo Arce

Dentro de la gran convocatoria aparecen 5 jugadores de Cruz Azul que han demostrado su gran calidad con el primer equipo de la Máquina y en las diferentes categorias del club, por lo que Eduardo Arce busca aprovechar ver su nivel de juego de cara al gran evento del verano.

#Sub23 | Esta es la convocatoria oficial de Eduardo Arce para seguirnos preparando de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

¡A darlo todo en la cancha, muchachos! 🔥 Más detalles ✍🏻: https://t.co/vu9vGEOz6U#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ENGPR1xryi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) May 29, 2026

La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 es:

Porteros



E. Ochoa - Cruz Azul

C. Camacho - Pachuca

Defensas

F. Rossano - América

J. Velázquez-Cruz Azul

D. Ochoa - Chivas

F. Méndez - Necaxa

R. Pachuca - Puebla

C.Bustos - Monterrey

G. Pérez - Santos

Medios

A. Castro - Cruz Azul

A. Morales - Cruz Azul

O. Vázquez - Dorados

E. Parra - Querétaro

G. García - Chivas

J. Uribe - Chivas

I. Tello - Necaxa

M. Fava - Pachuca

O. Moreno - Puebla

O. Gálvez - Monterrey

D. Covarrubias - Chivas

Delanteros

M. Levy - Cruz Azul

G. Álvarez - Pachuca

J. Moxica - Monterrey

T. Jiménez - Santos

Los jugadores de Cruz Azul en la convocatoria de México sub-23

Dentro de la convocatoria, los jugadores de la Máquina que fueron convocados : Mateo Levy, Ariel Castro, Amaury Morales, Emmanuel Ochoa y Jazuel Velázquez. Tres de ellos forman parte del primer equipo de la Máquina

Son 5️⃣ los Azules convocados a la Selección Mexicana Sub23 como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



⚽️ Emmanuel Ochoa

⚽️ Jaziel Mendoza

⚽️ Ariel Castro

⚽️ Amaury Morales

⚽️ Mateo Levy



¡Con todo, canteranos! 💙 https://t.co/QmQNZdg60r pic.twitter.com/POKN5KPs7K — Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) May 29, 2026

Los rivales que tendrá México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Eduardo Arce busca tener al mejor equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que México tiene ya a sus rivales confirmados, los cuales son:

