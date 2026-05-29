OFICIAL: Cruz Azul aporta CINCO jugadores a la Selección Mexicana
El conjunto de Cruz Azul aportará a CINCO jugadores para la convocatoria de la Selección Mexicana en la categoria Sub-23 de Eduardo Arce
Este viernes 29 de mayo del 2026, se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana y hay cinco futbolistas de Cruz Azul para la categoria Sub-23.
El entrenador Eduardo Arce realizó una convocatoria de 24 futbolistas para tener un microciclo en junio con el objetivo de preparar al equipo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a celebrarse en Santo Domingo.
La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 de Eduardo Arce
Dentro de la gran convocatoria aparecen 5 jugadores de Cruz Azul que han demostrado su gran calidad con el primer equipo de la Máquina y en las diferentes categorias del club, por lo que Eduardo Arce busca aprovechar ver su nivel de juego de cara al gran evento del verano.
#Sub23 | Esta es la convocatoria oficial de Eduardo Arce para seguirnos preparando de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
¡A darlo todo en la cancha, muchachos! 🔥
Más detalles ✍🏻: https://t.co/vu9vGEOz6U#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ENGPR1xryi
— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) May 29, 2026
La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 es:
Porteros
- E. Ochoa - Cruz Azul
- C. Camacho - Pachuca
Defensas
- F. Rossano - América
- J. Velázquez-Cruz Azul
- D. Ochoa - Chivas
- F. Méndez - Necaxa
- R. Pachuca - Puebla
- C.Bustos - Monterrey
- G. Pérez - Santos
Medios
- A. Castro - Cruz Azul
- A. Morales - Cruz Azul
- O. Vázquez - Dorados
- E. Parra - Querétaro
- G. García - Chivas
- J. Uribe - Chivas
- I. Tello - Necaxa
- M. Fava - Pachuca
- O. Moreno - Puebla
- O. Gálvez - Monterrey
- D. Covarrubias - Chivas
Delanteros
- M. Levy - Cruz Azul
- G. Álvarez - Pachuca
- J. Moxica - Monterrey
- T. Jiménez - Santos
Los jugadores de Cruz Azul en la convocatoria de México sub-23
Dentro de la convocatoria, los jugadores de la Máquina que fueron convocados : Mateo Levy, Ariel Castro, Amaury Morales, Emmanuel Ochoa y Jazuel Velázquez. Tres de ellos forman parte del primer equipo de la Máquina
Son 5️⃣ los Azules convocados a la Selección Mexicana Sub23 como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.— Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) May 29, 2026
⚽️ Emmanuel Ochoa
⚽️ Jaziel Mendoza
⚽️ Ariel Castro
⚽️ Amaury Morales
⚽️ Mateo Levy
¡Con todo, canteranos! 💙 https://t.co/QmQNZdg60r pic.twitter.com/POKN5KPs7K
Los rivales que tendrá México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Eduardo Arce busca tener al mejor equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en los que México tiene ya a sus rivales confirmados, los cuales son:
- México vs Venezuela Jueves 30 de julio, Estadio Cibao
- República Dominicana vs México Sábado 1 de agosto, Estadio El Cóndor
- México vs Guatemala Lunes 3 de agosto, Estadio El Condor