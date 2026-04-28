5 jugadores de Cruz Azul que han DECEPCIONADO en el Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente terminó, por lo que a partir de esta semana los aficionados están concentrados en lo que será la Liguilla del futbol mexicano, misma en donde Cruz Azul buscará terminar con sus fantasmas del pasado para lograr el título.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

A pesar de ello, vale decir que Cruz Azul vino de más a menos en la temporada y, pese a llegar a la Liguilla, ha dejado de ser el candidato número uno al título. Esto se debe al pobre nivel que algunos de sus jugadores han presentado, mismos que conocerás a continuación.

¿Qué jugadores decepcionaron en Cruz Azul en el Clausura 2026?

Gonzalo Piovi : Desde que se habló de su posible salida al Inter Miami, la realidad es que el defensor argentino ha bajado considerablemente su nivel, por lo que no se descarta su salida para el próximo torneo.

: Desde que se habló de su posible salida al Inter Miami, la realidad es que el defensor argentino ha bajado considerablemente su nivel, por lo que no se descarta su salida para el próximo torneo. Rodolfo Rotondi: Una situación similar ocurre con el sudamericano, quien pasó de ser el mejor carrilero por izquierda de la Liga BBVA MX a ser muy cuestionado por los aficionados de Cruz Azul gracias a su nivel actual.

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José Paradela : La primera parte del torneo respondió; sin embargo, a partir de la Jornada 8 el argentino dejó mucho qué desear en el campo. Además, en distintas ocasiones se le ha visto lento y displicente en el terreno de juego.

: La primera parte del torneo respondió; sin embargo, a partir de la Jornada 8 el argentino dejó mucho qué desear en el campo. Además, en distintas ocasiones se le ha visto lento y displicente en el terreno de juego. Christian Ebere : Pese a mostrar muchas ganas en cada oportunidad que tiene, la realidad es que el nigeriano no ha cumplido con las expectativas en cuanto a calidad técnica se refiere.

: Pese a mostrar muchas ganas en cada oportunidad que tiene, la realidad es que el nigeriano no ha cumplido con las expectativas en cuanto a calidad técnica se refiere. Charly Rodríguez: A pesar de luchar por ser llamado por la Selección Mexicana durante todo el semestre, la realidad es que Carlos nunca se pudo acomodar al esquema presentado por Nicolás Larcamón, ofreciendo uno de los torneos más flojos desde su llegada a La Noria.

¿Iván Alonso dejará Cruz Azul al término de la temporada?

Muchos son los rumores que indican que Iván Alonso podría abandonar a Cruz Azul una vez culmine la temporada actual, esto después de no haber conseguido los objetivos plasmados desde su llegada. Sin embargo, vale decir que esta información no está confirmada por la cúpula celeste.