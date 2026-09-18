Para el recuerdo: los 5 partidos inolvidables del Clásico Nacional entre Chivas y América

Así como muchos se preguntan sobre el historial y los datos más importantes del Clásico Nacional, también existen partidos que quedaron marcados por sus goles, remontadas, polémicas y momentos decisivos. América y Chivas han protagonizado encuentros que todavía son recordados por ambas aficiones antes de cada nuevo enfrentamiento.

Mientras que si el Club América consigue la victoria logrará algo espectacular, Chivas buscará mantener el buen momento que atraviesa en el Apertura 2026. Ambos equipos volverán a encontrarse en un partido que tendrá como escenario el Estadio Azteca (ahora Banorte) y que corresponde a la Jornada 9 de la Liga BBVA MX.

Qué necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026 al término de la jornada 8|Crédito: @Chivas / X

Los 5 partidos inolvidables de América vs Chivas

Final del Siglo de 1983-84: América ganó 3-1 la vuelta después del 2-2 en Guadalajara y se coronó con un global de 5-3. Héctor Miguel Zelada atajó un penal y las Águilas resistieron con diez jugadores durante aquel histórico encuentro.

Semifinal de 1982-83: Chivas había perdido 2-1 la ida, pero consiguió remontar con un contundente 3-0 en el Estadio Azteca. El partido quedó marcado además por una pelea campal entre jugadores de ambos equipos.

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Los 7 goles de 1994: América y Chivas protagonizaron un espectacular 4-3. El encuentro del 13 de noviembre tuvo siete goles y cambios constantes en el marcador, hasta que Cuauhtémoc Blanco consiguió el tanto decisivo para las Águilas.

Dos refuerzos son criticados tras haber generado expectativas y no cumplirlas, hasta el momento|Crédito: @ClubAmerica / X

Clausura 2015: cuando Chivas goleó 4-1 al América en los cuartos de final. Marco Fabián fue una de las figuras de aquella actuación, que permitió al Guadalajara revertir la eliminatoria y avanzar a semifinales.

El 7-0 de Chivas sobre América en 1956: la mayor goleada registrada en la historia del Clásico Nacional. El encuentro se disputó en el Parque Oblatos durante la temporada 1956-57 y todavía representa la diferencia más amplia entre ambos clubes.

¿Cuándo juegan América vs Chivas por el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional de la Jornada 9 Apertura 2026 se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Chivas llega después de golear 3-0 a Pumas, mientras América viene de perder 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven.

