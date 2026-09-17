El récord que alcanzaría el Club América si le gana a Chivas este Clásico Nacional

La Jornada 9 del Apertura 2026 tendrá partidos excepcionales, pero el foco estará puesto exclusivamente en el Clásico Nacional entre Club América y Chivas. Ambos equipos llegan bien posicionados al encuentro, por lo que cualquier resultado modificará la zona alta de la tabla general. Sin embargo, los azulcremas están en las puertas de marcar historia en la rivalidad más importante de la Liga BBVA MX.

El equipo dirigido por Guillermo Almada tendrá la posibilidad de que el juego del próximo sábado quede registrado en los libros de historia. América buscará obtener su triunfo número 100 ante Chivas en el Clásico Nacional. Las Águilas llegarán al compromiso de la Jornada 9 rozando el centenario de victorias ante su acérrimo rival, en un marco donde buscará quedarse con el liderato del Apertura 2026 como condimento adicional.

Cómo está el historial entre América y Chivas en el Clásico Nacional

Las cifras actuales remarcan una superioridad notoria del América sobre Chivas. Teniendo en cuenta todas las competiciones, ambos equipos jugaron 262 clásicos con un saldo favorable para los azulcremas con un total de 99 triunfos. Mientras que, por otro lado, el cuadro rojiblanco arrastra 81 victorias en el Clásico Nacional y los 82 encuentros restantes finalizaron en tablas.

Raphael Veiga of America during the 6th round match between Guadalajara and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on February 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. |Javier Palacios/Javier Palacios

Si bien es cierto que América cuenta con una ventaja notable sobre su clásico rival, el historial reciente es favorable a Chivas. Si contamos los últimos cinco enfrentamientos directos, el Guadalajara logró imponerse en tres de ellos, además de conseguir un empate, mientras que las Águilas solamente ganaron en una ocasión. Por este motivo, el Clásico Nacional del Apertura 2026 apunta a ser emocionante.

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Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional del Apertura 2026

Chivas llega en mejor momento al Clásico Nacional. El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de vencer por 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, resultado que le permitió cerrar la Jornada 8 como líder del Apertura 2026 con 17 puntos. Santiago Sandoval marcó un doblete y Bryan González completó la goleada.

|X: Chivas

En cambio, América sufrió su primera derrota del torneo al caer por 4-3 frente a Cruz Azul. Las Águilas se fueron al descanso con una desventaja de tres goles y, aunque reaccionaron durante la segunda mitad, no pudieron completar la remontada en el Estadio Banorte. El tropiezo dejó al equipo de Guillermo Almada con 16 unidades.

La diferencia entre ambos es de apenas un punto, aunque los azulcremas han disputado un encuentro menos. Por este motivo, el ganador del Clásico Nacional dará un golpe importante en la lucha por la cima: Chivas puede regresar al liderato (Toluca es líder por ganar el encuentro pendiente por la Jornada 7), mientras que América tiene la oportunidad de superar a su rival y alcanzar las 100 victorias en el historial.