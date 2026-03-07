/5-promesas-que-fracasaron-en-chivas/

Chivas ha sido históricamente uno de los equipos con mayor tradición en la formación de futbolistas mexicanos. La política institucional de jugar únicamente con jugadores nacionales ha obligado al club a apostar constantemente por sus fuerzas básicas.

Sin embargo, no todas las promesas del Guadalajara lograron consolidarse en el máximo nivel. A lo largo de los últimos años, varios jóvenes que generaron grandes expectativas entre la afición rojiblanca terminaron sin cumplir el potencial que se esperaba de ellos. Algunos se quedaron sin continuidad.

5 jugadores que fueron promesas y terminaron fracasando en Chivas

A pesar del talento que mostraron en categorías juveniles o en sus primeros partidos con el primer equipo, estos futbolistas de Chivas no lograron consolidarse en el club:



Giovanni Hernández: fue considerado una de las joyas de las fuerzas básicas de Chivas y llegó al primer equipo con grandes expectativas. Pero la falta de regularidad y oportunidades terminó frenando su desarrollo, lo que lo llevó a buscar continuidad en otros equipos del futbol mexicano.

Michel Vázquez: delantero que destacó en torneos juveniles y fue señalado como una de las futuras figuras del ataque rojiblanco. Nunca logró establecerse como titular ni mantener un rendimiento constante, por lo que terminó saliendo del club sin consolidarse.

Ulises Dávila: quizá uno de los casos más recordados. Tras brillar en el Mundial Sub-20 de 2011, fue fichado por el Chelsea, lo que generó gran expectativa. Pero su carrera nunca despegó como se esperaba y su etapa en Chivas tampoco logró consolidarlo como figura.

Carlos Fierro : campeón del mundo Sub-17 con México en 2011, llegó a ser considerado uno de los delanteros con mayor proyección del país. Aunque tuvo momentos destacados con el Guadalajara, nunca logró convertirse en el referente ofensivo que muchos imaginaban.

Jesús Godínez: el atacante tuvo oportunidades importantes en el primer equipo, pero la irregularidad en su rendimiento y la falta de continuidad lo alejaron del protagonismo en el club.

El presente deportivo de Chivas en la Liga BBVA MX

Actualmente, el Guadalajara atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva en la Liga BBVA MX, con el objetivo de volver a pelear por los primeros puestos del campeonato y recuperar el protagonismo perdido en algunos torneos recientes.

El club continúa apostando por una combinación entre talento de fuerzas básicas y refuerzos nacionales provenientes de otros equipos de la liga. La directiva y el cuerpo técnico buscan consolidar una plantilla competitiva que pueda aspirar nuevamente al título.