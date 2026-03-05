Mientras en Chivas gana 45 millones, este era el sueldo de Luis Romo en Cruz Azul

Preocupa a todos. Luis Romo sufrió una lesión en el partido de Chivas ante Toluca, razón por la que se podría perder los amistosos con Bélgica y Portugal a disputarse en marzo. Sin dudas, el Club Deportivo Guadalajara sufriría la baja del pivote de 30 años, el jugador mejor pagado de la plantilla (tiene mejor salario que en Cruz Azul).

Así como el cambio de salario de César Montes fue tendencia, otro que llama la atención es el de Romo. Al ser una pieza clave en la plantilla de Gabriel Milito, el mediocampista central defensivo también es importante para la directiva. Distintos reportes indican que Chivas de Guadalajara le paga 45 millones de pesos al jugador de 30 años.

El salario de Luis Romo: Chivas le pagaría más del doble que Cruz Azul

Sitios especializados en finanzas dentro del deporte aseguran que Luis Romo recibía 20 millones de pesos anuales en Cruz Azul, en concepto de salario, esto equivale a una suma cercana a poco más de 1,100,000 dólares por temporada. Aunque no deja de ser una buena cifra, está muy por debajo de lo que recibe en el Guadalajara.

Luis Romo es el jugador mejor pagado de Chivas de Guadalajara

De acuerdo a la información del periodista Luis Castillo, Chivas tiene a Luis Romo como el mejor pagado del equipo, con un salario cercano a los 45 millones de pesos mexicanos por temporada. Este monto sería equivalente a unos 2.5 millones de dólares al año. Una cifra realmente muy alta.

Los números de Luis Romo en Chivas vs. Cruz Azul

Según los datos proporcionados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Luis Romo jugando tanto para Chivas de Guadalajara como para Cruz Azul: