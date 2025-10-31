deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Los 5 videojuegos de terror que debes jugar este fin de semana si quieres un buen susto

Desde experiencias cooperativas hasta relatos psicológicos, estos títulos son perfectos para una noche de miedo

Phasmophobia
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Si estás buscando una dosis intensa de horror para este fin de semana, la industria del gaming tiene propuestas capaces de hacerte gritar, sudar y cerrar el juego a media noche prometiendo que “mañana sí lo terminas”.

Ya sea que busques experiencias en solitario, terror psicológico o partidas cooperativas para sufrir con tus amigos, estos cinco juegos destacan por su atmósfera, narrativa y capacidad para mantenerte al borde del asiento.

DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

Te puede interesar: Google sorprende y celebra 45 años de Pac Man con este increíble juego

1. Phasmophobia – El terror cooperativo definitivo

Convertido ya en un fenómeno global, Phasmophobia te pone en la piel de un cazador de fantasmas que debe investigar entidades paranormales usando equipos reales de investigación. Lo que lo hace aterrador es su uso del chat de voz para activar eventos y su impredecible IA, perfecta para vivir sustos compartidos con amigos.

2. Dead by Daylight – El juego del gato y el ratón más despiadado

Si prefieres algo competitivo, Dead by Daylight sigue siendo la experiencia multijugador asimétrica más popular: un asesino contra cuatro sobrevivientes. Con colaboraciones constantes con figuras del terror como Ghost Face, Sadako o Michael Myers, cada partida se convierte en una persecución angustiante donde cada sonido puede significar tu fin.

Te puede interesar: Creadores de Roblox superan los mil millones de dólares en ganancias

3. Unholy – Terror oscuro y enfermizo en primera persona


Para los fans del horror más psicológico, Unholy es uno de los estrenos que más han dado de qué hablar. Su inquietante diseño artístico, criaturas aberrantes y narrativa retorcida lo convierten en una experiencia para quienes buscan algo más profundo y perturbador que un simple “jumpscare”.

4. Martha Is Dead – Un viaje psicológico difícil de olvidar

Este thriller narrativo mezcla horror, trauma y simbolismo. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, ofrece una historia inquietante que desdibuja la línea entre realidad y alucinación. Es ideal para quienes quieren una experiencia emocionalmente intensa y visualmente impactante.

5. Eyes: The Horror Game – Terror indie ideal para sesiones cortas

Perfecto si tienes poco tiempo o buscas algo más ligero. Eyes te lanza a una mansión embrujada donde debes recolectar objetos mientras eres perseguido por entidades que patrullan el lugar. Simple, directo y sorprendentemente efectivo.

Ya sea solo o acompañado, cualquiera de estos juegos puede convertir tu fin de semana en una experiencia inolvidable… si te atreves a encender la consola por la noche. ¿Cuál jugarás primero?

Mención honorífica de juegos de terror que no puedes perderte

  • The Last of Us Part II
  • Silent Hill 2 Remake
  • Alan Wake 2
  • Dying Light: The Beast

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Raúl Núñez

Autor / Redactor

Raúl Núñez

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
×
×