Los 5 videojuegos de terror que debes jugar este fin de semana si quieres un buen susto

Si estás buscando una dosis intensa de horror para este fin de semana, la industria del gaming tiene propuestas capaces de hacerte gritar, sudar y cerrar el juego a media noche prometiendo que “mañana sí lo terminas”.

Ya sea que busques experiencias en solitario, terror psicológico o partidas cooperativas para sufrir con tus amigos, estos cinco juegos destacan por su atmósfera, narrativa y capacidad para mantenerte al borde del asiento.

1. Phasmophobia – El terror cooperativo definitivo

Convertido ya en un fenómeno global, Phasmophobia te pone en la piel de un cazador de fantasmas que debe investigar entidades paranormales usando equipos reales de investigación. Lo que lo hace aterrador es su uso del chat de voz para activar eventos y su impredecible IA, perfecta para vivir sustos compartidos con amigos.

2. Dead by Daylight – El juego del gato y el ratón más despiadado

Si prefieres algo competitivo, Dead by Daylight sigue siendo la experiencia multijugador asimétrica más popular: un asesino contra cuatro sobrevivientes. Con colaboraciones constantes con figuras del terror como Ghost Face, Sadako o Michael Myers, cada partida se convierte en una persecución angustiante donde cada sonido puede significar tu fin.

3. Unholy – Terror oscuro y enfermizo en primera persona



Para los fans del horror más psicológico, Unholy es uno de los estrenos que más han dado de qué hablar. Su inquietante diseño artístico, criaturas aberrantes y narrativa retorcida lo convierten en una experiencia para quienes buscan algo más profundo y perturbador que un simple “jumpscare”.

4. Martha Is Dead – Un viaje psicológico difícil de olvidar

Este thriller narrativo mezcla horror, trauma y simbolismo. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, ofrece una historia inquietante que desdibuja la línea entre realidad y alucinación. Es ideal para quienes quieren una experiencia emocionalmente intensa y visualmente impactante.

5. Eyes: The Horror Game – Terror indie ideal para sesiones cortas

Perfecto si tienes poco tiempo o buscas algo más ligero. Eyes te lanza a una mansión embrujada donde debes recolectar objetos mientras eres perseguido por entidades que patrullan el lugar. Simple, directo y sorprendentemente efectivo.

Ya sea solo o acompañado, cualquiera de estos juegos puede convertir tu fin de semana en una experiencia inolvidable… si te atreves a encender la consola por la noche. ¿Cuál jugarás primero?

