Google sorprende y celebra 45 años de Pac Man con este increíble juego

El Halloween finalmente está aquí. Se trata de una celebración que poco a poco ha generado muchas expectativas al interior de la República Mexicana, y para celebrarlo Google presentó un increíble juego que hace alusión a los 45 años que recientemente cumplió Pac Man.

Pac Man es uno de los auténticos clásicos que el mundo de los videojuegos ha tenido a lo largo de su historia, por lo que es el favorito tanto de chicos como de grandes. Recientemente se cumplieron 45 años desde su arribo, motivo por el cual Google decidió festejarlo de esta forma.

¿Cómo festejó Google los 45 años de Pac Man?

Fue en mayo de este año cuando la franquicia clásica de videojuegos cumplió su 45 aniversario, por lo que el 2025 entró a la historia como uno de los años más importantes para ellos. En este sentido, Google rindió tributo a través de un videojuego edición especial clásico que hace alusión a Halloween.

Hah! Props to Google today on the retro homage to Pac Man on the homepage. Also when you click on it you get a web version of the game (with sounds!) that you can plan. pic.twitter.com/AeT4KvKa8d — Gen𝕏 (@gen197x) October 30, 2025

Este es un característico doodle (versión modificada de su logo) en donde se puede apreciar el llamativo juego de Pac Man pero a través de una versión terrorífica de Halloween 2025, por lo que se trata de una edición muy especial de la empresa que ha comenzado a adueñarse de los corazones de los gamers.

Y es que, si bien durante décadas se ha convertido en un juego totalmente familiar que incluso se ha visto reflejado en algunas películas, en esta ocasión cambió totalmente para entregar una versión aterradora que, con el paso de las horas, ha generado muchos adeptos positivos.

¿Cómo se ve el juego de Pac Man a través de Google?

Se sabe que los niveles de juego de este Pac Man está inspirado en una mansión embrujada en donde se presumen los colores que se asocian a la temporada de Día de Muertos y Halloween. De igual modo, existen objetos tales como dulces que hacen referencia a dicha celebración.