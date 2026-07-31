Estos son los 9 juegos que la PlayStation Plus PERDERÁ en agosto 2026

El octavo mes del año, finalmente, ha llegado. Con ello, distintas consolas de videojuegos han realizado una serie de cambios importantes y una de ellas es la PlayStation Plus, misma que perderá un total de nueve juegos para agosto del 2026 debido a esta razón.

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Fue hace unas semanas cuando la PlayStation Plus confirmó la expansión de su oferta a fin de ofrecer más recompensas a sus suscriptores de acuerdo con el nivel de la membresía que estos tengan. Lo anterior implica la llegada de nuevos videojuegos, así como la salida de otros más con el paso de cada mes.

¿Qué juegos ya no estarán en la PlayStation Plus para agosto del 2026?

De acuerdo con información del portal Level Up, agosto del 2026 se perfila como uno de los peores meses del año para los suscriptores de la PlayStation Plus Extra y Premium, esto considerando que los usuarios tendrán que despedirse de hasta nueve juegos que formaron parte del catálogo en los últimos meses.

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La fuente detalla que, entre estos, aparece Bomber Crew para la PlayStation 4, así como Clash Artifacts of Chaos para la misma consola y la PS5. Del mismo modo, ambas consolas deberán despedirse de Dead Island 2, mientras que Earth Defense Force 6 también le dirá adiós a Sony.

Harold Halibut es otro de los juegos que desaparecerán de la PlayStation Plus para agosto del 2026, del mismo modo que ocurre con Rocky y Space Crew para la PS5 y la PS4, respectivamente. Por último, los dos juegos que también dejarán de estar en este catálogo son Onee Chanbara Origin y Unicorn Overlord.

¿Qué se sabe sobre la llegada de la PlayStation 6?

En medio de las polémicas generadas por esta noticia, vale decir que, hasta el momento, Sony no ha revelado detalles respecto a la fecha de lanzamiento de la PlayStation 6, misma que podría ser a finales del 2027 o inicios del 2028. Además, extraoficialmente se dice que su costo podría ascender a los 1,000 dólares.