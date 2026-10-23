62 atletas en 19 disciplinas: guía completa de México en los JOJ Dakar 2026
Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 tendrán mucha representación de México
Cada vez falta menos para el comienzo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. En ese marco, México tendrá boxeo y prepara una delegación de 62 atletas que competirán en 19 disciplinas, con representantes en pruebas individuales, mixtas y deportes de equipo entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.
México tiene representantes importantes para los JOJ Dakar 2026, como gimnastas, atletas de pista y campo, boxeadores y jugadores de voleibol, entre otros. Será el primer evento del Movimiento Olímpico que se celebrará en África y reunirá a deportistas de entre 15 y 18 años de más de 207 Comités Olímpicos Nacionales.
Deportes individuales de los JOJ de Dakar 2026 con representantes de México
Gimnasia artística
- Atletas: Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez, Saúl Valenzuela, Francia Zolozabal, Sophia García y Camila Valdespino.
- Pruebas: individual, equipo y equipo mixto.
- Competencia: del 7 al 11 de noviembre.
Tiro con arco
- Atletas: Maya Casas y Diego Góngora.
- Pruebas: individual y equipo mixto.
- Competencia: del 6 al 10 de noviembre.
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Remo Beach Sprint
- Atletas: Frida Weber y Enrique Cristiano.
- Pruebas: individual y doble scull mixto.
- Competencia: del 31 de octubre al 3 de noviembre.
Taekwondo
- Atletas: Guillermo Cortés (63 kg), Aline Herrera (55 kg), Vania Mondragón (63 kg) y Jorge Martínez (73 kg).
- Fechas: Guillermo, Aline y Vania competirán el 10 de noviembre; Jorge lo hará el 11. La prueba por equipos mixtos será el 12 de noviembre.
Atletismo
- Atletas: Kendra Duany, Enrique de Jesús Ramírez, Kenya Cuahutle, América López, Carlo Cruz, Mauricio Camacho, Pedro Jaramillo y Alison Salinas.
- Fechas y pruebas: 8 de noviembre: Kendra Duany (disco) y Pedro Jaramillo (3,000 m). 9 de noviembre: Mauricio Camacho (2,000 m con obstáculos), Kenya Cuahutle (3,000 m) y Enrique de Jesús Ramírez (1,500 m). 10 de noviembre: Alison Salinas (martillo), América López (5,000 m marcha) y Carlo Cruz (salto con pértiga).
Lucha de playa
- Atletas: Karen Ríos (45 kg) y María José Paz (75 kg).
- Fechas: María José competirá el 7 de noviembre y Karen el 8.
Boxeo
- Atletas: Atena Juárez (48 kg), Alan Ocampo (50 kg), Víctor Rocha (65 kg) y Jorge Nieblas (70 kg).
- Competencia: del 7 al 12 de noviembre.
Ciclismo de ruta
- Atletas: Nabyenka Bareño y Gianluigi Zamudio.
- Pruebas: carrera de ruta y contrarreloj.
- Fechas: 8 y 10 de noviembre.
Bádminton
- Atleta: Sara Delgado.
- Prueba: individual.
- Competencia: del 1 al 5 de noviembre.
Skateboarding
- Atleta: María José Cabrera.
- Prueba: street.
- Fecha: 5 de noviembre.
Wushu
- Atleta: Samantha Rojas.
- Prueba: taolu changquan combinado.
- Competencia: del 1 al 3 de noviembre.
Vela
- Atleta: Maryluz Rodríguez.
- Prueba: windsurfing.
- Competencia: del 8 al 12 de noviembre.
Triatlón
- Atleta: Alessandro Cortez.
- Prueba: individual.
- Fecha: 5 de noviembre.
Judo
- Atleta: Ariadna Chávez.
- Prueba: -78 kg.
- Fecha: 3 de noviembre.
Natación
- Atletas: Daniel Saborio y Fernanda García.
- Competencia: del 1 al 6 de noviembre.
Los deportes de equipo en los JOJ de Dakar 2026
Balonmano de playa
- Atletas: Yunuen Álvarez, Abril Anguiano, Camila Calleros, Karen Díaz, Melina Hernández, Daniela López, Melissa Monraz, María Muñoz, Celeste Rosales y Mariana Vega.
- Calendario: 9 de noviembre ante Croacia y España; 10 de noviembre ante China; cuartos de final el 11; semifinales el 12 y finales el 13.
Voleibol de playa
- Atletas: Ángela Pérez y Celia López.
- Calendario: 31 de octubre ante Ecuador; 1 de noviembre ante Suiza y Puerto Rico; ronda de 16 el 2; cuartos de final y semifinales el 3; final el 4 de noviembre.
Béisbol 5
- Atletas: Alexandra Frías, Jesús Mendoza, Isaac Rodríguez, Erika Solís, Carlos Mercado, Sebastián Leal, Abril Martínez y Edsy Valenzuela.
- Calendario: 30 de octubre ante Siria; 31 de octubre ante Kenia; 1 de noviembre ante Francia; cuartos de final y semifinales el 2; finales el 3 de noviembre.
Básquetbol 3x3
- Atletas: Vania González, Victoria Hernández, Maya Pimentel y Yania Valverde.
- Calendario: 7 de noviembre ante China Taipéi y Chile; cuartos de final el 8; semifinales y final el 9 de noviembre.
México tendrá actividad durante prácticamente todo el calendario de Dakar 2026, con competencias que comenzarán el 31 de octubre y concluirán el 13 de noviembre. La delegación mexicana buscará ganar varias medallas.