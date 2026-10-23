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62 atletas en 19 disciplinas: guía completa de México en los JOJ Dakar 2026

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 tendrán mucha representación de México

62 atletas en 19 disciplinas: guía completa de México en los JOJ Dakar 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Cada vez falta menos para el comienzo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. En ese marco, México tendrá boxeo y prepara una delegación de 62 atletas que competirán en 19 disciplinas, con representantes en pruebas individuales, mixtas y deportes de equipo entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

México tiene representantes importantes para los JOJ Dakar 2026, como gimnastas, atletas de pista y campo, boxeadores y jugadores de voleibol, entre otros. Será el primer evento del Movimiento Olímpico que se celebrará en África y reunirá a deportistas de entre 15 y 18 años de más de 207 Comités Olímpicos Nacionales.

Nuevo deporte JOJ 2026 con México presente

Deportes individuales de los JOJ de Dakar 2026 con representantes de México

Gimnasia artística

  • Atletas: Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez, Saúl Valenzuela, Francia Zolozabal, Sophia García y Camila Valdespino.
  • Pruebas: individual, equipo y equipo mixto.
  • Competencia: del 7 al 11 de noviembre.

Tiro con arco

  • Atletas: Maya Casas y Diego Góngora.
  • Pruebas: individual y equipo mixto.
  • Competencia: del 6 al 10 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR:

Remo Beach Sprint

  • Atletas: Frida Weber y Enrique Cristiano.
  • Pruebas: individual y doble scull mixto.
  • Competencia: del 31 de octubre al 3 de noviembre.

Taekwondo

  • Atletas: Guillermo Cortés (63 kg), Aline Herrera (55 kg), Vania Mondragón (63 kg) y Jorge Martínez (73 kg).
  • Fechas: Guillermo, Aline y Vania competirán el 10 de noviembre; Jorge lo hará el 11. La prueba por equipos mixtos será el 12 de noviembre.

Atletismo

  • Atletas: Kendra Duany, Enrique de Jesús Ramírez, Kenya Cuahutle, América López, Carlo Cruz, Mauricio Camacho, Pedro Jaramillo y Alison Salinas.
  • Fechas y pruebas: 8 de noviembre: Kendra Duany (disco) y Pedro Jaramillo (3,000 m). 9 de noviembre: Mauricio Camacho (2,000 m con obstáculos), Kenya Cuahutle (3,000 m) y Enrique de Jesús Ramírez (1,500 m). 10 de noviembre: Alison Salinas (martillo), América López (5,000 m marcha) y Carlo Cruz (salto con pértiga).

Lucha de playa

  • Atletas: Karen Ríos (45 kg) y María José Paz (75 kg).
  • Fechas: María José competirá el 7 de noviembre y Karen el 8.
Ya hay una selección de México de boxeo para los JOJ de Dakar 2026, con cuatro representantes Víctor Rocha
|Instagram Víctor Rocha.

Boxeo

  • Atletas: Atena Juárez (48 kg), Alan Ocampo (50 kg), Víctor Rocha (65 kg) y Jorge Nieblas (70 kg).
  • Competencia: del 7 al 12 de noviembre.

Ciclismo de ruta

  • Atletas: Nabyenka Bareño y Gianluigi Zamudio.
  • Pruebas: carrera de ruta y contrarreloj.
  • Fechas: 8 y 10 de noviembre.

Bádminton

  • Atleta: Sara Delgado.
  • Prueba: individual.
  • Competencia: del 1 al 5 de noviembre.

Skateboarding

  • Atleta: María José Cabrera.
  • Prueba: street.
  • Fecha: 5 de noviembre.

Wushu

  • Atleta: Samantha Rojas.
  • Prueba: taolu changquan combinado.
  • Competencia: del 1 al 3 de noviembre.
Samantha Rojas samywushu 2
|Foto: IG @samywushu

Vela

  • Atleta: Maryluz Rodríguez.
  • Prueba: windsurfing.
  • Competencia: del 8 al 12 de noviembre.

Triatlón

  • Atleta: Alessandro Cortez.
  • Prueba: individual.
  • Fecha: 5 de noviembre.

Judo

  • Atleta: Ariadna Chávez.
  • Prueba: -78 kg.
  • Fecha: 3 de noviembre.

Natación

  • Atletas: Daniel Saborio y Fernanda García.
  • Competencia: del 1 al 6 de noviembre.

Los deportes de equipo en los JOJ de Dakar 2026

Balonmano de playa

  • Atletas: Yunuen Álvarez, Abril Anguiano, Camila Calleros, Karen Díaz, Melina Hernández, Daniela López, Melissa Monraz, María Muñoz, Celeste Rosales y Mariana Vega.
  • Calendario: 9 de noviembre ante Croacia y España; 10 de noviembre ante China; cuartos de final el 11; semifinales el 12 y finales el 13.

Voleibol de playa

  • Atletas: Ángela Pérez y Celia López.
  • Calendario: 31 de octubre ante Ecuador; 1 de noviembre ante Suiza y Puerto Rico; ronda de 16 el 2; cuartos de final y semifinales el 3; final el 4 de noviembre.

Béisbol 5

  • Atletas: Alexandra Frías, Jesús Mendoza, Isaac Rodríguez, Erika Solís, Carlos Mercado, Sebastián Leal, Abril Martínez y Edsy Valenzuela.
  • Calendario: 30 de octubre ante Siria; 31 de octubre ante Kenia; 1 de noviembre ante Francia; cuartos de final y semifinales el 2; finales el 3 de noviembre.

Básquetbol 3x3

  • Atletas: Vania González, Victoria Hernández, Maya Pimentel y Yania Valverde.
  • Calendario: 7 de noviembre ante China Taipéi y Chile; cuartos de final el 8; semifinales y final el 9 de noviembre.

México tendrá actividad durante prácticamente todo el calendario de Dakar 2026, con competencias que comenzarán el 31 de octubre y concluirán el 13 de noviembre. La delegación mexicana buscará ganar varias medallas.

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