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Los 7 mejores goles de Cristiano Ronaldo en Portugal tras su retiro

Tras los dichos del entrenador de Portugal, Cristiano Ronaldo abandonó la selección portuguesa

Los 7 mejores goles de Cristiano Ronaldo en Portugal tras su retiro

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como hablamos de los 7 mejores momentos de Cristiano Ronaldo en Portugal, muchos quieren volver a ver sus goles más épicos con la camiseta del seleccionado luso. A lo largo de más de dos décadas, el delantero protagonizó algunas definiciones que quedaron entre las más recordadas de su carrera internacional.

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Luego de las declaraciones del entrenador Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo rompió el silencio y abandonó la concentración de la selección portuguesa. Mientras promete contar lo sucedido “a su debido tiempo”, repasamos siete de sus goles más impresionantes con Portugal.

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1- La chilena ante Azerbaiyán que no fue concedida (2006)

El 7 de octubre de 2006, durante la clasificación para la Eurocopa 2008, Cristiano protagonizó una espectacular chilena en Bessa. Tras un centro de Deco, conectó una acrobacia que pegó en el travesaño y picó dentro de la portería, aunque el árbitro no concedió el gol.

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2- El tiro imposible ante Armenia (2007)

El 22 de agosto de 2007, Ronaldo volvió a mostrar su capacidad en los tiros de larga distancia. Frente a Armenia, ejecutó un potente remate desde más de 30 metros que tomó un efecto impredecible en el aire y terminó dentro de la portería.

3- El cabezazo de Cristiano Ronaldo con Portugal ante Gales (2016)

En las semifinales de la Eurocopa 2016, Portugal enfrentó a Gales. Cristiano apareció en el área y se elevó para conectar un potente cabezazo que abrió el marcador y encaminó al conjunto portugués hacia la final.

4- El tiro libre ante España el día del triplete (2018)

En el Mundial de Rusia 2018, Cristiano completó su hat-trick frente a España con uno de sus goles más recordados. En el minuto 88, ejecutó un tiro libre por encima de la barrera y colocó la pelota junto al ángulo para sellar el 3-3.

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SOCHI, RUSSIA - JUNE 15: Cristiano Ronaldo of Portugal scores a free-kick for his team’s third goal during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Spain at Fisht Stadium on June 15, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)|Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images

5- La definición ante Suiza (2019)

Durante las semifinales de la UEFA Nations League, Ronaldo marcó tres goles contra Suiza. Uno de ellos llegó después de una jugada individual que terminó con un tiro cruzado e imposible para el arquero.

6- El tiro libre contra Suecia para llegar a los 100 goles (2020)

El 8 de septiembre de 2020, Cristiano alcanzó los 100 goles oficiales con Portugal. Lo hizo con un tiro libre ante Suecia, en una ejecución que superó la barrera y terminó en la escuadra.

7- El cabezazo agónico ante Irlanda (2021)

El 1 de septiembre de 2021, Portugal enfrentó a Irlanda por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. En el minuto 96, Ronaldo apareció con un cabezazo para completar la remontada por 2-1. Ese tanto también le permitió convertirse en el máximo goleador histórico del futbol de selecciones.

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