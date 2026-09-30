Los 7 mejores momentos de Cristiano Ronaldo en Portugal tras su retiro

Tras la conferencia de prensa del entrenador, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y rápidamente comenzaron los rumores. Finalmente se dio a conocer que deja el seleccionado. En ese contexto, desde Azteca Deportes seleccionamos sus 7 momentos cumbres con el país luso.

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Luego de que Cristiano Ronaldo rompió el silencio con un posteo de Instagram, quedó claro que el futuro inmediato indica un retiro de la selección. En ese marco, hay muchos momentos épicos de CR7 con su selección. Aquí elegimos los mejores 7.

1- La primera gran noche con la selección absoluta (2004)

Con solo 19 años, Ronaldo irrumpió con fuerza en la Eurocopa disputada en su país (subcampeón). Anotó ante Holanda en semifinales y fue incluido en el Equipo del Torneo.

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2- El gol de penal decisivo en las semifinales del Mundial Alemania (2006)

A sus 21 años, asumió la responsabilidad de cobrar el penal decisivo en la tanda frente a Inglaterra en cuartos de final, enviando a Portugal a sus primeras semifinales de un Mundial desde la época de Eusébio en 1966. Terminó en cuarto lugar.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Portugal v Ghana - Stadium 974, Doha, Qatar - November 24, 2022 Portugal’s Cristiano Ronaldo prepares to take a penalty REUTERS/Jennifer Lorenzini|JENNIFER LORENZINI/REUTERS

3- El hat-trick en el repechaje ante Suecia (2013)

En la vuelta del repechaje para el Mundial de Brasil 2014, Cristiano firmó un triplete inolvidable para ganar 3-2 en Solna y sellar la clasificación portuguesa, imponiéndose en el histórico duelo directo frente a Zlatan Ibrahimović.

4- La final de la Eurocopa 2016 y el rol de DT desde la banda (2016)

Tras salir lesionado y entre lágrimas en la primera mitad contra Francia, Cristiano se transformó en un segundo entrenador al borde de la cancha. Éder, con su gol, consagró a Portugal por primera vez como campeón de Europa.

Cristiano Ronaldo se enfrentó a México en la Copa Confederaciones Rusia 2017|Getty Images

5- El hat-trick ante España en el Mundial de Rusia (2018)

En un derbi ibérico para la historia (3-3), Cristiano convirtió tres goles, coronando su actuación individual con un tiro libre perfecto al minuto 88 para empatar el encuentro ante un rival que mostró superioridad.

6- El récord como el máximo goleador histórico de selecciones (2021)

En un partido de eliminatorias mundialistas ante Irlanda, CR7 marcó un doblete agónico para dar vuelta el marcador (2-1) y superar los 109 goles del iraní Ali Daei, alcanzando el trono absoluto del futbol internacional de selecciones.

SOCHI, RUSSIA - JUNE 15: Nacho of Spain fouls Cristiano Ronaldo of Portugal leading to a penalty during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Spain at Fisht Stadium on June 15, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)|Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

7- Primer jugador en marcar en cinco (hoy seis) ediciones distintas de la Copa del Mundo (2022 y 2026)

Al anotar de penal contra Ghana en el Mundial de Qatar 2022, se convirtió en el único futbolista de la historia en registrar al menos un gol en cinco Mundiales consecutivos (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). También le marcó a Uzbekistán en Norteamérica 2026, por lo que el récord llegó a seis mundiales distintos convirtiendo.

Bonus track: dos momentos épicos de CR9

Como en el Real Madrid también utilizó el dorsal 9, desde TV Azteca Deportes quisimos recordar dos logros más de CR7 (CR9 en sus comienzos con el Merengue). Pues Cris fue campeón de la primera UEFA Nations League (2019) y brilló anotando un triplete en semifinales ante Suiza. En la final le ganaron 1-0 a Países Bajos.

Además, en la otra Nations League (2025) que ganó Portugal, Cristiano marcó el gol que forzó los penales ante España en la final, siendo 2-2 en tiempo de juego y 5-3 para los portugueses en la tanda de penaltis.

