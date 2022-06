Infantino felicita a 32 equipos que participarán en Qatar 2022

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a las 32 selecciones nacionales que participarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022, esto tras los partidos de repechaje para conseguir el boleto a la justa mundialisra, el máximo jefe del futbol aprovechó e invitó a todos los aficionados a vivir “el mejor Mundial de la historia”.

“Enhorabuena a todos y, por supuesto, damos la bienvenida a los aficionados de los 32 países, y también a los hinchas de todo el mundo que vendrán a Doha en noviembre y diciembre de este año, dentro de unos pocos meses, para celebrar el fubol y para vivir juntos el mayor espectáculo del planeta y el mejor Mundial de la historia”, comentó la FIFA.

¿Cómo quedaron conformados los grupos del mundial de Qatar 2022?

Grupo A: Qatar Ecuador Senegal Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, EUA y Gales

Grupo C Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón

Grupo F: Bélgica Canadá Marruecos Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur

Calendario de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022

La Selección Mexicana debuta el 22 de noviembre en Qatar 2022 contra Polonia a las 10:00 AM (tiempo del centro de México); luego ante Argentina el 26 y la actividad del Grupo C se cerra´ra ante contra Arabia Saudita el 30.

¿Cuándo comienza Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se inaugurará el 21 de noviembre con cuatro COTEJOS: Senegal vs Países Bajos, Inglaterra vs Irán, Qatar vs Ecuador y EUA vs Gales. La final del mundial se disputará en el 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

