México no tendrá a su mejor atleta en Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

El Comité Olímpico Mexicano habría dejado fuera a la subcampeona del mundo en ciclismo, Jessica Salazar. La nacida en Guadalajara no asistirá a la justa olímpica ni en prueba de velocidad por equipos ni en la rama individual.

Con un proceso muy polémico, la ganadora de nueve medallas panamericanas y que ha sido rankeada como la número uno del mundo, no estará con la selección de ciclismo que representará a México en la justa de verano.

“Soy ciclista de velocidad, este año he estado en número uno en el ranking mundial, tengo récord del mundo, récord guinnes vigente, actualmente soy subcampeona del mundo, así como ganadora de nueve medallas panamericanas, hoy por información no oficial me encuentro fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo por unos criterios nada claros, con pruebas diferentes a la especialidad como arrancadora”, se expresó en un video de redes sociales.

Por otro lado ante la injusta decisión, Jessica Salazar convocó a una conferencia de prensa donde se mostró consternada y entre lágrimas comparó las pruebas con las que se habría tomado la decisión de dejarla fuera de Tokyo.

Jessica Salazar llegó a las lágrimas

“Para explicar, hay que dejar claro que en la prueba de velocidad por equipos una arrancadora se encarga de establecer el menor tiempo en 250 metros por su potencia, una cerradora lo hace por su resistencia, sería como evaluar a una clavadista de plataforma en trampolín o poner a un delantero en la portería en futbol”.

El proceso selectivo finalizó el 29 de mayo, desde esa fecha, ninguna autoridad se ha comunicado con la atleta ni le ha informado nada, por lo que pide se tomen cartas en el asunto pues la incertidumbre no la deja dormir ni entrenar bien.

“No he recibido ninguna notificación oficial por parte de la federación de ciclismo, sólo pido al COM y Conade que antes de tomar cualquier decisión el día lunes, piensen cómo es posible que la única de las tres participantes que aportó el cien por ciento de puntos en eventos para conseguir el boleto quede fuera. No es posible que a 40 días de los juegos, estemos viviendo esto, la verdad me siento mal, no duermo, no entreno bien, no descanso y me duele mucho tener que pasar por esto”.

Por último, la ciclista expresó su amor por México y sin menospreciar el trabajo de sus compañeras que podrían ir en su lugar, exige justicia.

“Yo nací siendo mexicana, pertenezco a las fuerzas armadas, como actual premio nacional del deporte, pido a nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Yo no dudo ni un pelo que mis compañeras puedan hacer un gran trabajo pero esto es por el bien del deporte mexicano”, finalizó.