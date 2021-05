Paola Espinosa, primera mexicana en disputar 5 Juegos Olímpicos

Paola Espinosa hará historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al convertirse en la primera mexicana en disputar su quinta edición de la justa deportiva más importante del mundo.

Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Melany Hernández hablaron en conferencia de prensa sobre su experiencia en la Copa del Mundo desde Tokio.

“Queríamos saber en qué nivel estábamos, nuestro objetivo es estar bien para estos nuevos Juegos Olímpicos, en 2019 en 3 metros sincronizados fuimos tercer lugar mundial, así que Melany y yo aprendimos mucho en esta copa, tenemos mucho que nos van a servir para mejorar”, aseguró Paola Espinosa.

Ambas clavadistas afirmaron que van por la medalla en Tokio 2020.

“¿Cómo nos visualizamos en los juegos olímpicos, con una medalla, es lo que queremos, tenemos un tiempo para poder lograrlo y estamos seguras de ello, somos un gran equipo y estamos muy fortalecidos en este sentido, es muy diferente estos juegos olímpicos como se están viviendo, tengo la gran fortuna de haber vivido muchos”, sentenció Espinosa.

Las clavadistas astecas saben que deben mejorar ciertos detalles para llegar con todo a los Juegos Olímpicos.

“Sí hay tiempo para mejorar y claro que lo vamos a hacer, a comparación de otras parejas que venían, nosotros estábamos muy fuertes pero también vinimos a hacer un examen y analizar lo que había que saber en esta competencia, pero el objetivo de llegar al 100% a los Juegos Olímpicos, claro que vamos a mejorar y vamos a hacer mejor las cosas”, concluyó la clavadista mexicana.

Paola Espinosa hará historia en Tokio 2020

Paola Espinosa también afirmó sentirse orgullosa de poder convertirse en la primera mexicana en disputar cinco Juegos Olímpicos.

“Es el resumen de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, me llena de orgullo decir que voy a ir a mis quintos juegos olímpicos y esa alegría que me da encontrarme gente, en mis tiempos y ahora otros entrenadores, que me digan, Pao se te ve con muchas ganas, claro que emociona muchísimo”, aseguró la mexicana con mucha emoción.

Además, habló de su experiencia, su compañera Melany Hernández.

“La experiencia fue bastante buena, conocemos la alberca, estoy muy emocionada de que puedan ser mis segundos Juegos Olímpicos, en esta competencia logramos ir más más al nivel de los otros competidores, se me hizo bastante bien y la comunicación excelente”, concluyó la joven clavadista.