¡A prisión! Expresidente de un club grande de la liga fue condenado por algo gravísimo

Andrea Agnelli, expresidente de la Juventus de la liga de Italia, fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión después de ser declarado culpable por alterar las cuentas de club en la compra e intercambio de jugadores. Los acuerdos por los futbolistas del Barcelona, que sufrió la baja de una de sus estrellas previo al duelo de Champions League ante PSG , fueron los señalados por fraude.

Agnelli alteró las cuentas de la Juventus en el intercambio de Pjanic-Arhur y el acuerdo por el jugador Marqués-Matheus, operaciones que fueron señaladas como transacciones infladas para mejorar los balances. Por lo anterior, el club estuvo bajo la investigación policial en 2022 .

Al expresidente del conjunto de Turín se le imputa por varios delitos, al igual que a una leyenda del club como lo es Pavel Nedved, quien formó parte de la directiva a la que se le acusa de:



Manipulación del mercado

Declaraciones corporativas por parte de una empresa cotizada

Presentaciones fraudulentas

Obstrucción a las autoridades regulatorias.

Las consecuencias que atrajeron el delito gravísimo que cometió el expresidente

El expresidente, junto a toda la directiva de la Juventus, renunciaron en 2022, pero eso no fue lo más grave para el conjunto italiano, ya que en ese mismo año enfrentó una penalización de 10 puntos en la Serie A. Otra de las consecuencias que atrajo por las irregularidades financieras fue su eliminación de la UEFA Conference League.

Juventus La Juventus también estuvo en el ojo del huracán en 2006, luego de que su exdirectivo fuera declarado culpable de fraude deportivo

La posible suspensión de cargos del expresidente de la Juventus

Andrea Agnelli y toda la mesa directiva podrían regresar al futbol en caso de que acepten los acuerdos de culpabilidad. Cabe mencionar que el expresidente de la Juventus fue suspendido del deporte, pero ello termina en octubre de 2025, por lo que puede regresar a la administración.

Los oscuros pasajes a lo largo de la historia de la Juventus, equipo de la liga de Italia

La Juventus se vio envuelta en un escándalo en 2006 después de que su director general, Luciano Moggi, fuera declarado culpable de fraude deportivo. Ello le costó al club que le quitaran 2 títulos de la liga de Italia y un descenso a la Serie B.