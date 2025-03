¿A qué hora y dónde ver la lucha de Penta Zero Miedo? HOY 31 de marzo

La edición de Monday Night RAW de este 31 de marzo promete acción explosiva, con un combate por parejas que podría cambiar el rumbo de Penta Zero Miedo y Bron Breakker de cara a WrestleMania 41.

Tras perder la oportunidad de disputar el Campeonato Intercontinental debido a la interferencia de The Judgment Day, el luchador mexicano tendrá que aliarse con su rival Breakker para enfrentar a Finn Bálor y Dominik Mysterio.

El anuncio fue hecho oficial por Adam Pearce a través de redes sociales, confirmando un duelo que pondrá a prueba la capacidad de Penta Zero Miedo y Breakker para trabajar juntos, pese a sus diferencias.

Este enfrentamiento no solo definirá su posición en la carrera por el título Intercontinental, sino que también marcará su camino hacia el Showcase of the Immortals, que se llevará a cabo el 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Cartelera completa y horarios para WWE RAW

Además del duelo entre Penta Zero Miedo, Breakker y The Judgment Day, el show de este lunes contará con grandes atracciones.

Incluyendo una lucha titular entre Iyo Sky y Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenino de WWE, con Bianca Belair como árbitro especial.

También se espera la presencia de estrellas como John Cena, Cody Rhodes, CM Punk y un careo entre AJ Styles y Logan Paul.

Cartelera confirmada para WWE RAW

Iyo Sky (c) vs Rhea Ripley - Por el Campeonato Mundial Femenino de WWE (Árbitro especial: Bianca Belair)

Gunther vs Jimmy Uso - Combate individual

Penta Zero Miedo & Bron Breakker vs Finn Bálor & Dominik Mysterio - Combate por parejas

The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) en acción

Segmentos destacados:

Cody Rhodes y John Cena se enfrentan verbalmente.

AJ Styles y Logan Paul tendrán un cara a cara.

CM Punk hará una aparición especial.

¿Dónde y cuándo verla?

Fecha: Lunes 31 de marzo de 2025.

Horario: 13:00 horas (Centro de México).

Sede: O2 Arena, Londres, Inglaterra.

Transmisión: Exclusiva de Streaming (N)

Sin duda, este RAW será crucial para definir las últimas rivalidades antes de WrestleMania 41. ¿Podrán Penta Zero Miedo y Breakker dejar atrás sus diferencias para derrotar a The Judgment Day? La respuesta, es unas horas.