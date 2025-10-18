deportes
Nota

AAA confirma nueva lucha para Héroes Inmortales con presencia de WWE; ¿cuántos combates hay hasta ahora?

Esta es una lista de todos y cada uno de los combates que están confirmados para la próxima edición de Héroes Inmortales AAA. ¿Hay presencia de WWE?

aaa-nueva-lucha-heroes-inmortales-wwe.jpg
Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los últimos eventos estelares que la AAA tendrá antes del cierre del 2025. Héroes Inmortales está cada vez más cerca, por lo que la Tres Veces Estelar acaba de confirmar una lucha de alarido que se une a las que se han presentado hasta ahora.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Gracias a la compra de parte de la WWE, la AAA ha tenido un reconocimiento más grande a nivel mundial y esto se debe, en gran medida, a las superestrellas que han venido a luchas a México, destacándose nombres como El Grande Americano y un Dominik Mysterio que, actualmente, ostenta el Megacampeonato de la empresa.

¿Qué nueva lucha confirmó AAA para Héroes Inmortales 2025?

Fue hace unas horas cuando la AAA confirmó una batalla entre cuatro superestrellas por el Campeonato Crucero de la empresa, el cual había quedado en el olvido en los últimos meses. Vale mencionar que el actual campeón es Laredo Kid, quien ha tenido la oportunidad de formar parte de las ediciones Worlds Collide.

Te puede interesar: ¿Qué pilotos están confirmados para la temporada 2026 de la F1?

Te puede interesar: ¿Cuál fue el reto que Dominik Mysterio le lanzó a John Cena?

Laredo Kid disputará su Campeonato Crucero ante Aerostar, una leyenda de la AAA, así como Lince Dorado (presente en las ediciones de Worlds Collide) y Jack Cartwheel, en un combate que podría robarse la noche debido al dinamismo y la verticalidad de cada uno de los presentes.

¿Qué otras luchas confirmadas hay para Héroes Inmortales 2025?

El magno evento de la AAA contará con la lucha estelar entre Dominik Mysterio y Dragon Lee, quienes se disputarán el Megacampeonato de la empresa. De igual modo, los actuales Campeones de Parejas, Pagano y Psycho Clown, lanzaron un reto abierto a quien desee enfrentarlos.

También se espera un combate por el Reina de Reinas que actualmente ostenta Flammer, por lo que estas son, hasta ahora, las cuatro contiendas confirmadas. Por ende, se espera que con el paso de los días la AAA confirme al menos dos más, mismas que podrían ser Relevos Atómicos de Locura y la Copa Antonio Peña.

Alan Chávez - Marktube

