Dominik Mysterio lanza reto a John Cena; ¿será su último rival el 13 de diciembre?

Comienza la cuenta regresiva para el despido oficial de John Cena de la WWE . El Rapero Mayor sabe que, con 48 años de edad, está en el momento perfecto para despedirse de la empresa de Wrestling; y mientras esto sucede, Dominik Mysterio ha levantado la mano para enfrentarlo en su gira de despido.

En estos momentos, Dominik Mysterio es uno de los luchadores más importantes que la WWE tiene no solo por ostentar el Campeonato Intercontinental de la empresa, sino también por tener el Megacampeonato de la AAA. Ante ello, considera que tiene todo lo necesario para medirse a John Cena.

¿Dominik Mysterio enfrentará a John Cena en su lucha final en WWE?

Durante una charla con el canal de TikTok @tonyfree27, Dominik Mysterio consideró que él bien podría ser uno de los rivales a los que John Cena pueda enfrentar en estas cuatro fechas que le quedan en la WWE, pues siente que gracias a su doble campeonato se ha ganado mucho reconocimiento alrededor.

Cabe mencionar que, al interior de la empresa, se ha analizado seriamente la posibilidad de que Dominik Mysterio enfrente a John Cena y que, además, sea su último rival antes de que parta de la empresa; sin embargo, vale decir que esta información, hasta el momento, no está confirmada por la WWE.

¿John Cena buscará quitarle el Campeonato Intercontinental a Dominik Mysterio?

Una de las razones por las cuales esta contienda podría llamar la atención parte del hecho de que John Cena nunca ha sido campeón intercontinental de la WWE. Ante este hecho, la superestrella podría ponerle fin a su etapa en la empresa obteniendo el título que, hasta ahora, se le ha negado.

¿Cuándo será la última lucha de John Cena en WWE?

Con cuatro funciones aún por estelarizar, vale mencionar que la última lucha programada de John Cena en este año será nada más y nada menos que en Saturday Night’s Main Event, una función que se llevará a cabo el 13 de diciembre y que verá el adiós definitivo de esta estrella. ¿Estás listo para llorar?