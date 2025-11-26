Estos son los cambios que podría hacer la AAA para Guerra de Titanes si se confirma la baja de Penta

La AAA cuenta con un problema inesperado para uno de sus últimos magnos eventos del año. Lo que sería una fiesta completa en Guerra de Titanes, ahora se vislumbra como una auténtica pesadilla después de la lesión que Penta tuvo en la última edición de RAW ante Solo Sikoa.

Penta estaba programado para enfrentarse, junto a su hermano Rey Fénix, en la lucha estelar de Guerra de Titanes ante Dominik Mysterio y El Grande Americano; sin embargo, la lesión que tuvo el lunes pasado podría cambiar considerablemente los planes de la AAA y la WWE para este evento.

¿Qué hará la AAA en Guerra de Titanes si se confirma la lesión de Penta?

Tal y como se mencionó, Guerra de Titanes 2025 era el escenario perfecto para la vuelta de los Lucha Brothers; sin embargo, ante esta situación es probable que Penta no luce en territorio nacional, por lo que la AAA y la WWE deberán pensar en un plan B para subsanar esta delicada situación que, vale aclarar, aún no está confirmada.

Una de las posibilidades más claras es mantener el combate 2 vs 2 pero teniendo una mancuerna entre Rey Fénix y Rey Mysterio, logrando con ello mantener la rivalidad considerando la enemistad entre los integrantes de la Dinastía Mysterio y la historia que han creado en los últimos años.

Otra idea sería traer a un luchador mexicano que forma parte de la WWE como Dragon Lee o incluso Santos Escobar. Del mismo modo, no se descartaría la posibilidad de traer a leyendas para mantener el mismo nivel de impacto con nombres como Samy Zain o el propio AJ Styles, aunque lo más idóneo será esperar unos días para conocer la postura oficial de la empresa.

¿Cuándo será AAA Guerra de Titanes 2025?

Guerra de Titanes , uno de los eventos más importantes de la AAA, se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en la Arena Guadalajara. Además del combate antes mencionado, la WWE confirmó otros como el mano a mano entre Dr. Wagner III y Ethan Page, así como el duelo entre los Psycho Circus y los Wyatt Sicks.