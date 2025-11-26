deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Estos son los cambios que podría hacer la AAA para Guerra de Titanes si se confirma la baja de Penta

Ante la posible baja de Penta por la lesión que sufrió en la pasada edición de RAW, estas son algunas ideas que la AAA podría tener para Guerra de Titanes.

aaa-posibles-cambios-guerra-titanes-posible-baja-penta.png
Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

La AAA cuenta con un problema inesperado para uno de sus últimos magnos eventos del año. Lo que sería una fiesta completa en Guerra de Titanes, ahora se vislumbra como una auténtica pesadilla después de la lesión que Penta tuvo en la última edición de RAW ante Solo Sikoa.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Penta estaba programado para enfrentarse, junto a su hermano Rey Fénix, en la lucha estelar de Guerra de Titanes ante Dominik Mysterio y El Grande Americano; sin embargo, la lesión que tuvo el lunes pasado podría cambiar considerablemente los planes de la AAA y la WWE para este evento.

¿Qué hará la AAA en Guerra de Titanes si se confirma la lesión de Penta?

Tal y como se mencionó, Guerra de Titanes 2025 era el escenario perfecto para la vuelta de los Lucha Brothers; sin embargo, ante esta situación es probable que Penta no luce en territorio nacional, por lo que la AAA y la WWE deberán pensar en un plan B para subsanar esta delicada situación que, vale aclarar, aún no está confirmada.

Te puede interesar: Revelan que Penta pensó en acomodarse a sí mismo el hombro luego de su lesión

Te puede interesar: Tres razones por las que Tigres es muy favorito sobre Xolos en los cuartos de final

Una de las posibilidades más claras es mantener el combate 2 vs 2 pero teniendo una mancuerna entre Rey Fénix y Rey Mysterio, logrando con ello mantener la rivalidad considerando la enemistad entre los integrantes de la Dinastía Mysterio y la historia que han creado en los últimos años.

Otra idea sería traer a un luchador mexicano que forma parte de la WWE como Dragon Lee o incluso Santos Escobar. Del mismo modo, no se descartaría la posibilidad de traer a leyendas para mantener el mismo nivel de impacto con nombres como Samy Zain o el propio AJ Styles, aunque lo más idóneo será esperar unos días para conocer la postura oficial de la empresa.

¿Cuándo será AAA Guerra de Titanes 2025?

Guerra de Titanes , uno de los eventos más importantes de la AAA, se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en la Arena Guadalajara. Además del combate antes mencionado, la WWE confirmó otros como el mano a mano entre Dr. Wagner III y Ethan Page, así como el duelo entre los Psycho Circus y los Wyatt Sicks.

ES TENDENCIA
Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×