¿Se acabó su carrera? No viajó a Estados Unidos para un amistoso y su timonel en la Liga BBVA MX lo deja fuera

Las Chivas no la están pasando bien en la Liga BBVA MX. Los dirigidos por Gabriel Milito pelean por los últimos lugares en la tabla general del Apertura 2025 y ahora tienen otro problema. Eduardo García, tercer portero del Guadalajara, no viajó con el equipo a Chicago para un partido amistoso y ahora el timonel argentino lo pone en duda para seguir en la instituciones.

Eduardo Garcia llegó a sonar hasta para ser el segundo portero de las Chivas. El canterano era considerado mejor portero que el español Óscar Whalley, quien desde su llegada no se ha podido ganar el puesto en el 11 titular. Ahora sin García y con Whalley, que sigue sin despuntar, Milito tendrán que buscar un arquero para la siguiente campaña que le compita a Raúl Rangel.

Chivas viajó a Estados Unidos para encarar un duelo amistoso ante el León. El Rebaño rescató un agónico triunfo en el partido que se disputo en Chicago. Hay que recordar que los equipos están realizando encuentros para no perder ritmo por el parón de la Fecha FIFA de septiembre.

Una de las buenas noticias para Chivas además del gol fue el regreso de “Chicharito” Hernández a las canchas. Por primer vez Gabriel Milito pudo contar con el goleador histórico de la Selección Mexicana, pero su presentación no fue la mejor. Cometió el oso del año al fallar un disparo solo ante la portería.

Las críticas y burlas no se hicieron esperar y de inmediato aparecieron malos comentarios y memes. Con esta falla se demuestra que Javier Hernández no está al cien por ciento de su nivel y necesita entrenar más al parejo de sus compañeros y tener más minutos de juego para poder ayudar a que Chivas salga del mal momento.